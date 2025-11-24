Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo

Tra le realtà coinvolte torna anche Città del Sole, che anche a Bergamo aderisce per il secondo anno consecutivo all’iniziativa dopo il successo del 2024, quando nei suoi punti vendita furono raccolti oltre 1.500 giocattoli. Un risultato che ha mostrato come il gioco possa diventare un gesto concreto di vicinanza e condivisione, capace di unire adulti e bambini in un’unica catena di solidarietà.