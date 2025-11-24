Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025

Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo

L’INIZIATIVA. È partita il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, il progetto solidale promosso da Assogiocattoli che ogni anno, in vista del Natale, punta a raccogliere e donare migliaia di giochi ai bambini in difficoltà.

Redazione Web
Redazione Web
La locandina della manifestazione
La locandina della manifestazione

Bergamo

Tra le realtà coinvolte torna anche Città del Sole, che anche a Bergamo aderisce per il secondo anno consecutivo all’iniziativa dopo il successo del 2024, quando nei suoi punti vendita furono raccolti oltre 1.500 giocattoli. Un risultato che ha mostrato come il gioco possa diventare un gesto concreto di vicinanza e condivisione, capace di unire adulti e bambini in un’unica catena di solidarietà.

Più di 50 negozi aderenti: cresce la rete della solidarietà

La locandina della manifestazione
La locandina della manifestazione

L’edizione 2025 vede un ampliamento significativo della partecipazione: oltre 50 punti vendita su tutto il territorio nazionale hanno già aderito al progetto, compreso lo store di Bergamo, contribuendo così a rendere più luminose le festività di tanti bambini che vivono situazioni di fragilità.

Un progetto che nasce da una tradizione di generosità

Il Giocattolo Sospeso si ispira alla tradizione napoletana del «caffè sospeso», secondo la quale si lascia un caffè pagato per chi non può permetterselo. Allo stesso modo, chi entra in un negozio Città del sole può acquistare un gioco e destinarlo a un bambino che rischierebbe di non ricevere alcun dono durante le festività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Tempo libero
Turismo
Vacanze
beneficenza
Natale 2025