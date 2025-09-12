Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025

Albino, coppia di anziani truffata per 200mila euro: due arresti

L’OPERAZIONE. Fingendosi carabinieri, hanno convinto le vittime a farsi consegnare preziosi e contanti.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Albino

Operazione anti truffa dei carabinieri di Albino. I militari hanno rintracciato una coppia di origine campana, classe 1977 e 1970, che il 5 maggio scorso, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe contattato telefonicamente un anziano residente in paese, classe 1939, convincendolo a farsi consegnare beni e contanti per un valore stimato di circa 200mila euro.

La truffa

Gli indagati - spiegano i militari - erano riusciti a convincere l’anziano che, a seguito di numerosi furti nelle abitazioni della zona, avrebbe dovuto consegnare ai rappresentanti delle forze dell’ordine tutti i beni di valore in suo possesso. Oltre ad avvalersi di efficaci tecniche comunicative, i due hanno utilizzato lo «spoofing», che attraverso particolari software consente di far credere alla vittima che la telefonata stia arrivando da un numero diverso da quello effettivo, in questo caso proprio la stazione dei carabinieri di Albino.

«Sono il capitano dei carabinieri»

E infatti, al telefono, uno dei due indagati si è presentato dicendo: «Sono il capitano dei carabinieri di Albino», come spiegato dall’anziano in fase di denuncia. Nel corso della telefonata ha invitato la vittima a mettere in sicurezza i beni, fornendogli un codice di sicurezza che sarebbe stato utilizzato per la custodia dei preziosi da consegnare a un militare in borghese che si sarebbe recato poco dopo presso la sua abitazione, esortandolo a non andare in banca o in un posto di polizia per non interferire con l’attività investigativa in corso. Contestualmente veniva contatta anche la moglie, che seguendo le indicazioni del finto carabiniere gli inviava foto dei gioielli.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Albino, coordinati dalla Procura, hanno quindi avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere della zona e risalendo a modello e targa dell’auto utilizzata dai due, che avevano alloggiato in diversi hotel tra Bergamo, Brescia e Verona. Il riconoscimento fotografico, le immagini video e i controlli a carico dei due, gravati da numerosi precedenti specifici, hanno permesso al Gip del Tribunale di Bergamo di accogliere la richiesta del pm e di disporre la custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

I consigli utili

Il 10 settembre i carabinieri di Maddaloni, in provincia di Caserta, hanno dato esecuzione al provvedimento, rintracciando la coppia a Santa Maria a Vico, presso l’abitazione di residenza, mentre sono in corso accertamenti per il recupero della refurtiva. I carabinieri ribadiscono che, come altre forze dell’ordine, «non effettuano richieste di denaro o di gioielli: in caso di dubbi è assolutamente meglio non fornire informazioni telefoniche e contattare immediatamente il 112 Nue (Numero unico emergenze) solo da telefono cellulare riferendo quanto accaduto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Brescia
Maddaloni
Verona
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia
Indagine
Polizia di Stato
Truffe