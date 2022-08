Allarme truffe, il trading online nuova frontiera dei reati informatici

Quelle pubblicità compaiono ovunque. Spuntano mentre si naviga, sbucano sui social network, rimbalzano pure in tv. Guadagni facili con un clic, la finanza a portata di mouse: come dire di no, di questi tempi? Ma il trading online – la compravendita di strumenti finanziari via web, attraverso un ventaglio ormai amplissimo di piattaforme – cela parecchie insidie. Le truffe sono sempre più diffuse: «Nell’ultimo periodo abbiamo notato un incremento significativo – rileva l’ispettore superiore Michele Attolico, alla guida della Sezione di Bergamo della Polizia postale –. Il trading online è un canale strutturato e legale, ma nelle sue pieghe si nascondono le insidie: raccogliamo un numero crescente di denunce. Le persone, probabilmente abbagliate da pubblicità di tutti i tipi che promettono belle opportunità, si affidano a questi trader, investendo magari in criptovalute o mercati invitanti».