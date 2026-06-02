Ancora un’estate senza le piscine a Bergamo: «Sconti per ingressi in provincia»

Un’agevolazione prevista da questo fine settimana e fino al 15 settembre: «Da questo fine settimana – dice l’assessore allo Sport Marcella Messina – aprono le piscine di molti parchi estivi in provincia, con questa convenzione i residenti di Bergamo potranno beneficiare di queste tariffe agevolate, un contributo a copertura dei costi di trasporto».

«A fronte della chiusura delle piscine Italcementi – aggiunge Matteo Melzi, manager di Aquamore, società che gestisce gli impianti di Seriate, Stezzano e Osio, impegnata anche sulla riqualificazione delle piscine Italcementi – si offre ai cittadini una piccola agevolazione che li può aiutare ad usufruire dell’offerta degli altri centri del territorio»

Le tariffe delle altre piscine

A Seriate il costo di un ingresso feriale passa così da 10 euro a 8,70 mentre quello festivo da 12,30 a 10,70; a Stezzano il ticket feriale scende da 12 a 11 euro e quello festivo da 14 a 12 euro. A Osio la tariffa più bassa: in settimana si paga 8 euro (invece di 9) e nei giorni festivi 9,50 euro (invece di 10). A fronte dell’agevolazione il Comune verserà alla società «Acqua13» (che fa riferimento ad Aquamore) «la differenza economica necessaria per il raggiungimento della tariffa piena, valida solo per accessi singoli, esclusi gli abbonamenti – si legge nella delibera –. Il contributo comunale è previsto nella misura stimata di euro 20mila Iva compresa, stimato sulla base dell’analisi dei dati in possesso relativi allo scorso anno, con una media di 1,28 euro di integrazione tariffaria per ingresso».

Questa dovrebbe essere l’ultima estate senza la «spiaggia» di Bergamo, nel parco delle piscine Italcementi, dove, in regime di partenariato pubblico-privato, è in corso la riqualificazione dell’impianto. Un intervento da oltre 20 milioni complessivi, che vede capofila la società Tipiesse: «I lavori stanno procedendo in linea con il cronoprogramma – fa il punto del cantiere l’assessore Messina –. Se tutto procede senza intoppi, l’obiettivo resta quello di inaugurare la parte esterna delle piscine per la prossima estate e l’impianto interno per l’autunno 2027».

Aperte le piscine del Seminario

Nel frattempo, dopo alcuni lavori di riqualificazione, le piscine del Seminario di Città Alta hanno riaperto in virtù di un accordo con l’amministrazione. E ha preso il via un nuovo progetto a Colle Aperto: «Grazie a un finanziamento regionale abbiamo avviato “Onde di benessere” – spiega Messina –, un progetto gratuito riservato a over 65 con attività in acqua e a secco e che prevede l’accompagnamento alla struttura con il taxi, due volte la settimana. L’adesione è stata altissima, i 30 posti a disposizione sono andati sold out. Stiamo pensando di potenziare questa proposta: lo sport deve essere per tutti, soprattutto per certe fasce d’età».