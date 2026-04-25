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Cronaca / Bergamo Città Sabato 25 Aprile 2026

Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto

IL BILANCIO. Boom di presenze, complice la bella giornata, ma meno disagi rispetto a Pasquetta. In molti hanno lasciato l’auto nei quartieri o in centro. Pic-nic nelle aree verdi e dehors pieni.

Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
Tanti hanno passato la giornata all’aperto in CIttà Alta
( foto Bedolis)

Nei parchi e lungo le Mura c’è chi ha steso teli, godendosi il sole e la compagnia, mentre le vie di Città Alta, del centro e dei borghi storici sono state invase da «un fiume lento» di persone a passeggio. È un sabato che profuma di anticipo d’estate quello andato in scena oggi (25 aprile) a Bergamo: complice il bel sole e le temperature gradevoli, sopra i 20 gradi, in moltissimi hanno scelto di passare una giornata all’aperto, magari dopo aver partecipato alle cerimonie istituzionali del 25 Aprile, in programma in mattina in centro, con migliaia di persone riunite per la Festa della Liberazione.

Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
Il «fiume umano» sulla Corsarola
Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
La coda per la funicolare verso la Città Alta

Il bilancio cittadino è positivo e, nonostante il boom di presenze anche da fuori provincia e dall’estero, il sabato è andato in archivio senza particolari problemi di traffico, specie per quanto riguarda l’accesso a Città Alta, come invece era avvenuto a Pasquetta, con il traffico in tilt lungo viale Vittorio Emanuele e multe per quanti non sono riusciti a raggiungere nel tempo massimo consentito (30 minuti) i parcheggi di Bergamo Alta. Oggi invece, complice proprio il bel tempo e le manifestazioni del mattino, in moltissimi hanno scelto di muoversi a piedi, parcheggiando in città bassa, non solo in centro ma anche nei quartieri più esterni. Le iconiche Piazza Vecchia e la Corsarola sono state tra le mete più gettonate, non solo dai bergamaschi ma anche dai turisti, insieme alle Mura e al pratone della Fara, soprattutto per i pic-nic. Tanta gente anche in piazza Mascheroni, in Città Alta, animata da Maite con i concerti per il 25 Aprile. I luoghi della cultura ma anche le aree verdi l’hanno fatta da padrone per tutta la giornata.

Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
Un parcheggio al completo in centro
Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
In tanti hanno affollato il pratone della Fara

Il Comune: traffico ordinato

Nel complesso, «il flusso delle auto è stato ordinato, senza grandi criticità», come conferma l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni: «Alcuni rallentamenti si sono registrati in mattinata, per la chiusura del centro per le manifestazione del 25 Aprile – spiega l’assessore –. Le code (per esempio in viale Vittorio Emanuele ndr) sono state gestibili e contenute. Il bilancio è positivo, c’è stato un bell’afflusso, in particolare in Città Alta, con molte persone a piedi. Nel complesso il sistema viabilistico ha retto l’urto della giornata, anche grazie alla presenza della polizia locale, in campo insieme alle forze dell’ordine». Le aree di sosta di Città Alta - sempre aperta alle auto se si sosta negli appositi parcheggi - hanno registrato una buona affluenza di veicoli ma non sono state «assediate» e invase dall’auto come in altre recenti occasioni.

Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
Balli in piazza Mascheroni in Città Alta
Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto
La folla in Città Alta

Gelati e vestiti leggeri

In tanti hanno scelto di muoversi con bus e funicolari

Come da tradizione nei giorni festivi, in tanti hanno scelto i mezzi pubblici, soprattutto i bus e le funicolari. A colpire è stato soprattutto l’outfit leggero ed estivo di moltissimi, con magliette a maniche corte, occhiali da sole e qualcuno già in sandali. Il trend positivo delle presenze è confermato anche dalle strutture ricettive, dai locali e dai negozi aperti. Nei bar e nei ristoranti pienone nei dehors con i tavoli all’aperto sotto il sole. E, complice il caldo, non sono mancate le file alle gelaterie, invase da grandi e piccoli.

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