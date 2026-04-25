Anticipo d’estate a Bergamo: assalto a Città Alta, ma traffico e parcheggi reggono l’urto

Nei parchi e lungo le Mura c’è chi ha steso teli, godendosi il sole e la compagnia, mentre le vie di Città Alta, del centro e dei borghi storici sono state invase da «un fiume lento» di persone a passeggio. È un sabato che profuma di anticipo d’estate quello andato in scena oggi (25 aprile) a Bergamo: complice il bel sole e le temperature gradevoli, sopra i 20 gradi, in moltissimi hanno scelto di passare una giornata all’aperto, magari dopo aver partecipato alle cerimonie istituzionali del 25 Aprile, in programma in mattina in centro, con migliaia di persone riunite per la Festa della Liberazione.

Il «fiume umano» sulla Corsarola La coda per la funicolare verso la Città Alta

Il bilancio cittadino è positivo e, nonostante il boom di presenze anche da fuori provincia e dall’estero, il sabato è andato in archivio senza particolari problemi di traffico, specie per quanto riguarda l’accesso a Città Alta, come invece era avvenuto a Pasquetta, con il traffico in tilt lungo viale Vittorio Emanuele e multe per quanti non sono riusciti a raggiungere nel tempo massimo consentito (30 minuti) i parcheggi di Bergamo Alta. Oggi invece, complice proprio il bel tempo e le manifestazioni del mattino, in moltissimi hanno scelto di muoversi a piedi, parcheggiando in città bassa, non solo in centro ma anche nei quartieri più esterni. Le iconiche Piazza Vecchia e la Corsarola sono state tra le mete più gettonate, non solo dai bergamaschi ma anche dai turisti, insieme alle Mura e al pratone della Fara, soprattutto per i pic-nic. Tanta gente anche in piazza Mascheroni, in Città Alta, animata da Maite con i concerti per il 25 Aprile. I luoghi della cultura ma anche le aree verdi l’hanno fatta da padrone per tutta la giornata.

Un parcheggio al completo in centro In tanti hanno affollato il pratone della Fara

Il Comune: traffico ordinato

Nel complesso, «il flusso delle auto è stato ordinato, senza grandi criticità», come conferma l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni: «Alcuni rallentamenti si sono registrati in mattinata, per la chiusura del centro per le manifestazione del 25 Aprile – spiega l’assessore –. Le code (per esempio in viale Vittorio Emanuele ndr) sono state gestibili e contenute. Il bilancio è positivo, c’è stato un bell’afflusso, in particolare in Città Alta, con molte persone a piedi. Nel complesso il sistema viabilistico ha retto l’urto della giornata, anche grazie alla presenza della polizia locale, in campo insieme alle forze dell’ordine». Le aree di sosta di Città Alta - sempre aperta alle auto se si sosta negli appositi parcheggi - hanno registrato una buona affluenza di veicoli ma non sono state «assediate» e invase dall’auto come in altre recenti occasioni.

Balli in piazza Mascheroni in Città Alta La folla in Città Alta

Gelati e vestiti leggeri