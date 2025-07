Aperti gli Orti di San Tomaso: nuovo connessione tra Parco Suardi e Gamec -Video

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che interessa l’asse tra via Pignolo, le ex caserme Montelungo/Colleoni e piazza Carrara .

L’are verde ceduta al Comune

Un nuovo tratto di pista ciclopedonale

Come opera di urbanizzazione, è stato realizzato un collegamento ciclopedonale del valore di oltre 380.000 euro. Il percorso si sviluppa in parte lungo gli Orti e in parte sopra un tratto della Roggia Nuova, attraverso una passerella in acciaio che collega direttamente il parco con il cortile della Gamec.