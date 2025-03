Arrestato con la cocaina dopo il video di «Striscia la notizia»

Venerdì pomeriggio una troupe di «Striscia la notizia», durante un servizio con Vittorio Brumotti alla stazione di Bergamo, ha filmato un uomo durante una sospetta cessione di stupefacenti. Gli operatori hanno quindi allertato le forze dell’ordine. La polizia, dopo aver visionato le immagini, ha fermato il sospettato, che inizialmente ha negato le accuse. Perquisito, gli sono stati trovate addosso 36 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi. È stato quindi arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, un cittadino senegalese di 60 anni con due figli, irregolare e con precedenti, sbato 1° marzo durante l’udienza di convalida ha ammesso l’addebito, chiedendo scusa. Ha riferito al giudice di aver lavorato come saldatore e di aver perso il permesso di soggiorno in seguito al mancato rinnovo del contratto di lavoro, dovuto alla sua indisponibilità a lavorare per assistere la moglie malata. Ha inoltre detto di non essere fiero della sua condotta, che rimane il suo unico modo di sostentarsi.