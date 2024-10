Arrestato per terrorismo, il 22enne di Azzano risponde al gip e nega le accuse

Ha risposto alle domande del gip, il Saied El Naijar, giovane egiziano di 22 anni arrestato per apologia del terrorismo nella Bergamasca dalla Digos di Brescia e Bergamo nell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia. Il magrebino, difeso dall’avvocato del foro di Brescia, Laura Schiffo, durante l’interrogatorio di convalida che si è svolto nella mattinata di lunedì 7 ottobre ha risposto alle domande del giudice negando le accuse. Il suo avvocato presenterà un’istanza di scarcerazione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato intenzionato a passare all’azione. Non si accontentava più di inneggiare alla Jihad in rete e voleva colpire i cristiani ritenuti infedeli. Il giovane per ora resta in carcere.