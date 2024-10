«Elnajar ad Azzano era un fantasma». Permesso in scadenza e pericolo di fuga

Viveva come un fantasma ad Azzano San Paolo Sajed Elnajar, il pizzaiolo egiziano di 22 anni presunto jihadista arrestato venerdì per apologia di delitti di terrorismo.

«Non risulta residente, domiciliato e nemmeno ospitato in via ufficiale da qualcuno» spiega il sindaco Sergio Suardi, ma d’altra parte è difficile pensare che volesse essere in qualsiasi modo rintracciabile. «Dal nome che abbiamo letto sui giornali, perché a noi la Polizia di Stato non ha comunicato nulla, non risulta neanche titolare di un contratto d’affitto. Può darsi che fosse ospite di qualche connazionale, la prossima settimana chiederemo alla Polizia dov’era alloggiato in modo da contattare la persona che lo aveva in casa».

Anche al lavoro, in una pizzeria da asporto in via Garibaldi, nel pieno centro di Bergamo, il titolare lo descrive come una persona gentile, irreprensibile, di poche parole. La Polizia locale di Azzano non lo ha mai fermato per controlli, da solo o in compagnia di altre persone. Eppure, dalle indagini della Digos di Bergamo e Brescia, il giovane era in procinto di mettere in pratica un attentato insieme a un altro connazionale , perquisito

Una telefonata lunghissima su Whatsapp con un amico, all’origine del blitz e dell’arresto venerdì ma su cui gli inquirenti mantengono il più stretto riservo perché le indagini sono ancora in corso. In particolare, in una telefonata Whatsapp tra i due intercettata il 29 settembre poco dopo le 23, e durata ben 11 ore e 11 minuti, Elnajar dice che al «momento» mancano 2-3 mesi, «rappresentando in modo inequivoco – scrive il gip nell’ordinanza – l’intenzione di passare all’azione, tanto da essere incitato dall’amico il quale afferma che Dio sarà con lui, qualsiasi sia la sua idea».

Le conversazioni del giovane

Cosa volesse fare, lo si intuisce da un altro passaggio della telefonata: «Il posto dove lavoro è al piano terra, e le finestre erano aperte, c’erano delle persone davanti alla chiesa (di San Giuseppe, ndr), vestite di nero (i sacerdoti, ndr) e io ero in piedi con un coltello in mano, ho pensato: “Se questo coltello entra nel corpo di un umano... che faccio? Esco o non esco?”».

Dopo aver ascoltato quella telefonata, la Procura di Brescia che coordina le indagini ha deciso che attendere oltre sarebbe stato troppo pericoloso, da qui l’arresto di venerdì. La prossima settimana Elnajar sarà interrogato dal gip di Brescia e se vorrà potrà fornire la sua versione dei fatti.

Il giovane è in carcere