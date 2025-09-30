Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Arrivati a Roma sette bimbi da Gaza: uno ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

GLI AIUTI. Accolti a Ciampino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bisognosi di cure sono arrivati nel nostro Paese da Eilat a bordo di un C-130.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nell’ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall’Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di sette bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima delle 23 di lunedì 29 settembre all’aeroporto di Roma Ciampino con un aereo da trasporto C-130 dell’Aeronautica militare. I piccoli pazienti fanno parte di un gruppo di 15 minori partiti da Eilat, nel sud di Israele, con i loro familiari e accompagnatori (per un totale di 81 persone) con 3 C-130 diretti a Roma, Verona, Pisa e Lecce Galatina per essere poi trasferiti in dodici strutture ospedaliere in Campania (uno al Santobono di Napoli), Emilia Romagna (uno al S.Orsola di Bologna), Friuli Venezia Giulia (uno al Cattinara di Trieste), Lazio (due al San Camillo e altrettanti al Gemelli, uno al Bambino Gesù e un altro al Policlinico Umberto I), Lombardia (uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno al Niguarda di Milano e uno agli Spedili Civili di Brescia), Toscana (due al Meyer di Firenze) e Puglia (uno al Veris Delli Ponti di Lecce, Scorrano). Ad attendere a Ciampino, nell’area dello scalo riservata al 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare, l’arrivo del volo umanitario, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul posto anche ambulanze per il trasporto dei piccoli pazienti in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Napoli
Roma
Salute
assistenza sanitaria
Politica
Aiuto estero
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Antonio Tajani
Aeronautica militare
Ministero degli Esteri