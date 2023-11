Asili nido, via libera della Giunta di Palafrizzoni ad altri quattro progetti

Ben 140 nuovi posti a beneficio dei piccoli studenti bergamaschi, grazie a una pioggia di finanziamenti statali per migliorare l’offerta dei servizi educativi per la fascia 0-3. Cinque asili nido della città, tutti costruiti negli anni Sessanta, sono infatti pronti a rinascere grazie agli 8,7 milioni di euro arrivati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: dopo il cantiere partito in estate per la demolizione e ricostruzione del nido «Il Villaggio» in via Don Bepo Vavassori al Villaggio degli Sposi, mercoledì 29 novembre la Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi relativi alla riqualificazione, sempre tramite demolizione e successiva ricostruzione, degli altri quattro nidi della lista, ovvero «I Coriandoli» in via Mozart alla Malpensata, «Il Bruco verde» in via Biava a Valtesse, «L’erba voglio» in via Toscanini a Longuelo e «Il Ciliegio» in via Isabello a Boccaleone.

L’asilo nido «Il Ciliegio» di via Isabello a Boccaleone L’asilo nido «Il Bruco verde» di via Biava a Valtesse L’asilo nido «L’erba voglio» in via Toscanini a Longuelo

Lavori già tutti appaltati

I lavori sono tutti già appaltati e non saranno pertanto necessari lunghi iter di aggiudicazione. Già dai prossimi giorni potranno quindi essere avviate le prime operazioni per la demolizione degli edifici, fatto salvo per il nido di Longuelo, dove l’intervento partirà a gennaio. Il termine dei lavori è previsto tra settembre del 2025 e gennaio del 2026. Mentre l’asilo nido del Villaggio degli Sposi, il cui cantiere è partito per primo, sarà pronto già per settembre del 2024.

«Mai così tante risorse»

«Il Comune di Bergamo non ha mai messo tante risorse come in questi ultimi anni sull’edilizia scolastica e sul sostegno ai progetti del tempo pomeridiano, dando vita a un piano significativo, come non se ne conoscevano dagli anni Sessanta - ha spiegato l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Loredana Poli -. Viviamo oggi un momento molto diverso, grazie al grande lavoro dei nostri funzionari che sono riusciti ad aggiudicarsi tante risorse dal Pnrr. In questo momento di calo demografico e di attenzione rispetto a come i quartieri vivono le nostre scuole, dobbiamo investire in qualità formativa degli spazi di apprendimento, spazi che sono espressione di come gli adulti pensano ai più piccoli e al loro benessere».

