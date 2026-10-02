Atalanta, centinaia di tifosi in Porta Nuova per l’incontro con Ederson e Gaetano

L’ultimo nerazzurro a prestarsi a un’ora di foto, selfie a autografi coi tifosi nell’Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo era stato Gianluca Scamacca, il 10 novembre 2024. Un’altra delle attese che iniziavano a pesare tra gli appassionati bergamaschi, stando alla folla radunatasi in Porta Nuova nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre per il «meet & greet» con protagonisti Gianluca Gaetano e capitan Ederson.