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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 02 Ottobre 2026

Atalanta, centinaia di tifosi in Porta Nuova per l’incontro con Ederson e Gaetano

L’ABBRACCIO. Nella serata di venerdì 2 ottobre l’appuntamento con i due centrocampisti: lunga coda per foto e autografi.

Lettura meno di un minuto.
Massimiliano Bogni
Massimiliano Bogni Collaboratore
Atalanta, centinaia di tifosi in Porta Nuova per l’incontro con Ederson e Gaetano
La lunga coda fuori dall’Atalanta Store di Bergamo per l’incontro con Ederson e Gaetano
(Foto di Colleoni)

Bergamo

L’ultimo nerazzurro a prestarsi a un’ora di foto, selfie a autografi coi tifosi nell’Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo era stato Gianluca Scamacca, il 10 novembre 2024. Un’altra delle attese che iniziavano a pesare tra gli appassionati bergamaschi, stando alla folla radunatasi in Porta Nuova nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre per il «meet & greet» con protagonisti Gianluca Gaetano e capitan Ederson.

Atalanta, centinaia di tifosi in Porta Nuova per l’incontro con Ederson e Gaetano
Foto e sorrisi per Ederson e Gaetano
Atalanta, centinaia di tifosi in Porta Nuova per l’incontro con Ederson e Gaetano
Il pienone all’Atalanta Store
(Foto di Colleoni)

Già 40 minuti prima dell’arrivo dei due centrocampisti, fissato per le 19, la coda esauriva quasi totalmente i 200 posti garantiti per trascorrere un momento coi due. Così, per concedere qualche attimo ai tifosi per incontrare la coppia di centrocampisti nerazzurri, l’inizio dell’evento è stato anticipato alle 18.45.

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