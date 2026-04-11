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Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: pronto il piano straordinario per il traffico - Ecco tutte le info

IL PIANO. Sabato 11 aprile Bergamo affronta una giornata ad alta affluenza per Atalanta-Juventus e gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Resta valida per i tifosi l’indicazione del Comune di parcheggiare in via Perugino o via Europa. L’organizzazione di ChorusLife ricorda inoltre che non è possibile di default prenotare via app il proprio parcheggio in struttura per il giorno stesso.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: pronto il piano straordinario per il traffico - Ecco tutte le info
Il parcheggio di ChorusLife

Bergamo si prepara a una giornata di grandi eventi, con viabilità, parcheggi e ordine pubblico messi alla prova. Sono attese migliaia di persone oggi, sabato 11 aprile, in città per gli appuntamenti a ChorusLife con gli spettacoli del Cirque du Soleil e il match di campionato alla New Balance Arena fra Atalanta e Juventus. È alta l’attenzione sul traffico e sui parcheggi, soprattutto in centro città e nello smart district di ChorusLife, dove in particolare i tifosi diretti allo stadio sono invitati a non parcheggiare per dare priorità al pubblico presente per il Cirque du Soleil.

Parcheggi: disponibilità in ChorusLife

L’invito fatto negli scorsi giorni dal Comune è infatti ad utilizzare i parcheggi di via Perugino a Seriate e in via Europa a Bergamo, da dove poi raggiungere i luoghi degli eventi attraverso il trasporto pubblico con autobus e tram, le cui corse sono gratuite - e potenziate - per tutti i possessori di biglietto per assistere alla partita dell’Atalanta. Questa mattina, prima delle 12, secondo quanto riporta ChorusLife, erano circa 700 i posti ancora liberi in struttura mentre, in via Perugino, se ne stimavano circa 200 disponibili. Dall’app di ChorusLife, ricorda la società, di default non è possibile prenotare il proprio parcheggio in struttura per il giorno stesso. Ma la situazione andrà monitorata in corso di giornata, e specialmente nel tardo pomeriggio, in vista dell’inizio della partita allo stadio alle 20:45 e del terzo e ultimo spettacolo del Cirque alle 20:30.

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