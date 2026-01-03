Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Attacco Usa in Venezuela, il Cesvi: «Personale al sicuro, proseguono gli aiuti»

LA SITUAZIONE. L’organizzazione umanitaria bergamasca è attiva nel Paese dal 1999, e e continua il suo lavoro nonostante l’instabilità delle ultime ore.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una foto dell’attacco dell’esercito Usa a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026
Una foto dell’attacco dell’esercito Usa a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026
(Foto di Ansa)

Caracas

La crisi in Venezuela colpisce duramente la popolazione civile, già provata da anni di difficoltà economiche, migrazione forzata e accesso limitato ai servizi essenziali. Milioni di persone vivono in condizioni di grave vulnerabilità, soprattutto donne, bambini e adolescenti, esposti a violenze, sfruttamento e gravi rischi di protezione.

Cesvi: personale al sicuro e attività umanitarie operative

«Possiamo confermare che tutto il personale locale di Cesvi sta bene ed è al sicuro e che, nonostante la confusione, le attività proseguono», dichiara Stefano Piziali, direttore generale di Cesvi. L’organizzazione continua a operare nel rispetto dei principi umanitari, chiedendo la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del diritto internazionale.

Uno degli operatori del Cesvi in Venezuela, la Onlus bergamasca è attiva nel paese sudamericano dal 1999
Uno degli operatori del Cesvi in Venezuela, la Onlus bergamasca è attiva nel paese sudamericano dal 1999

Aiuti umanitari e protezione: gli interventi di Cesvi

Presente negli Stati di Falcón, Zulia e Amazonas, Cesvi ha raggiunto nell’ultimo anno oltre 13.000 persone. Gli interventi si concentrano sulla prevenzione e risposta alla violenza di genere, sulla protezione dell’infanzia – in particolare dei minori separati o lasciati indietro – e sul contrasto alla tratta di esseri umani, attraverso supporto psicosociale, assistenza legale e rafforzamento delle comunità locali.

L’appello alla comunità internazionale

«È fondamentale mantenere alta l’attenzione sul Venezuela e garantire spazio umanitario e accesso sicuro agli aiuti», conclude Piziali. «Cesvi continuerà a fare la propria parte, al fianco delle comunità più colpite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Aiuto estero
Povertà
Stefano Piziali
Cesvi