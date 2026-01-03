Attacco Usa in Venezuela, il Cesvi: «Personale al sicuro, proseguono gli aiuti»

La crisi in Venezuela colpisce duramente la popolazione civile, già provata da anni di difficoltà economiche, migrazione forzata e accesso limitato ai servizi essenziali. Milioni di persone vivono in condizioni di grave vulnerabilità, soprattutto donne, bambini e adolescenti, esposti a violenze, sfruttamento e gravi rischi di protezione.

Cesvi: personale al sicuro e attività umanitarie operative

«Possiamo confermare che tutto il personale locale di Cesvi sta bene ed è al sicuro e che, nonostante la confusione, le attività proseguono», dichiara Stefano Piziali, direttore generale di Cesvi. L’organizzazione continua a operare nel rispetto dei principi umanitari, chiedendo la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del diritto internazionale.

Uno degli operatori del Cesvi in Venezuela, la Onlus bergamasca è attiva nel paese sudamericano dal 1999

Aiuti umanitari e protezione: gli interventi di Cesvi

Presente negli Stati di Falcón, Zulia e Amazonas, Cesvi ha raggiunto nell’ultimo anno oltre 13.000 persone. Gli interventi si concentrano sulla prevenzione e risposta alla violenza di genere, sulla protezione dell’infanzia – in particolare dei minori separati o lasciati indietro – e sul contrasto alla tratta di esseri umani, attraverso supporto psicosociale, assistenza legale e rafforzamento delle comunità locali.

