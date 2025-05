Autoriciclaggio e tentata estorsione alla cognata di Gori: 6 anni e 10 mesi a Cerea

La truffa milionaria

L’imputato è accusato di aver approfittato della fiducia di una persona tutt’altro che esperta di opere d’arte quale era Cristina Caleffi , la cognata dell’ex sindaco Gori che lamenta di aver subìto un raggiro da cento milioni di euro in investimenti rivelatisi erosioni all’ingente patrimonio. Per l’imputato il pm Emma Vittorio aveva chiesto 7 anni e mezzo, mentre gli avvocati difensori Enrico Matropietro e Monica Bellani avevano invocato l ’assoluzione .

La condanna e la confisca di 15 milioni

È la seconda condanna che Cerea incassa nell’ultimo anno e mezzo. Nell’ottobre 2023, infatti, La cassazione aveva confermato i tre anni per false dichiarazioni nella voluntary disclosure che gli avevano permesso di evadere due milioni di euro. Con la sentenza di mercoledì è stata disposta anche la confisca per equivalente di 15 milioni di euro nei confronti del professionista, che nel marzo scorso si era visto ribadire il dissequestro di 84 milioni di euro nell’ambito della causa civile intentatagli da Caleffi.

L’autoriciclaggio

Quattro anni e mezzo Cerea li ha rimediati per due autoriciclaggi, con i proventi delle truffe contestate. Truffe per le quali, però, l’imputato è stato «assolto». Quelle fino al 31 dicembre 2015 sono prescritte, per un’altra, datata 12 dicembre 2017, non è stata raggiunta la prova. «La condanna per autoriciclaggio presuppone che nelle motivazioni della sentenza si darà atto della sussistenza delle truffe; altrimenti quale è il profitto illecito reinvestito dall’imputato?», ha osservato dopo la sentenza Giacomo Lunghini, legale della parte civile Caleffi.