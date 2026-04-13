Autostrada, chiude nella notte del 16 aprile il tratto Grumello-Bergamo verso Milano
INFO MOBILITÀ. Dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile lavori in corso e disagi alla circolazione sull’A4.
Bergamo
Sulla A4 Milano-Bergamo-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Bergamo, verso Milano. I caselli di Grumello e di Seriate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni.
Le alternative consigliate
Dopo l’uscita obbligatoria al casello di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, SS671 verso Bergamo e rientrare alla stazione di Bergamo;
Per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Milano: l’uscita consigliata è quella di Bergamo. Per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Brescia quella di Ponte Oglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA