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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 13 Aprile 2026

Autostrada, chiude nella notte del 16 aprile il tratto Grumello-Bergamo verso Milano

INFO MOBILITÀ. Dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile lavori in corso e disagi alla circolazione sull’A4.

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Autostrada, chiude nella notte del 16 aprile il tratto Grumello-Bergamo verso Milano
Il tratto Grumello-Bergamo, verso Milano, dell’A4 sarà chiuso dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile

Bergamo

Sulla A4 Milano-Bergamo-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Bergamo, verso Milano. I caselli di Grumello e di Seriate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni.

Le alternative consigliate

Dopo l’uscita obbligatoria al casello di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, SS671 verso Bergamo e rientrare alla stazione di Bergamo;

Per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Milano: l’uscita consigliata è quella di Bergamo. Per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Brescia quella di Ponte Oglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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