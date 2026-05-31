Bergamo, alla Trucca un «apart-hotel» e anche una nuova area verde

Passando da via Martin Luther King ci sono ancora le recinzioni che il vecchio operatore aveva posizionato per annunciare un intervento immobiliare mai decollato. Era il 2018. Ma con il passaggio di proprietà, i lavori hanno preso vigore ed entro la primavera del prossimo anno – questo l’obiettivo della società «Edil Investments srl» che ha ritirato l’area – un nuovo «apart-hotel» sarà inaugurato a pochi passi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Si chiamerà «The Leaf. Green apartments», un intervento che si sviluppa su un’area di oltre 20mila metri quadrati, di cui 17mila ceduti al Comune di Bergamo che, questo il risvolto pubblico, qui ricaverà un’area verde, accanto al parco della Trucca.

In realtà questo è l’ultimo aspetto sul quale il confronto tra l’operatore e Palazzo Frizzoni è ancora aperto, anche se tutto appare in fase di definizione: «L’area è stata acquisita da un nuovo operatore, il permesso di costruire è già stato presentato, per portare a compimento l’urbanizzazione – fanno sapere dal Comune –. Il progetto sull’area verde di proprietà comunale è andato all’esame della commissione consiliare, sono state apportate leggere modifiche rispetto al piano originale».

La destinazione del progetto edilizio

È stata confermata invece la destinazione del nuovo edificato, che ricalca il progetto originale. Il cantiere è in corso ormai da qualche mese, sono previsti 38 appartamenti: «Stiamo realizzando un “apart-hotel”, la struttura è ormai al 90%, contiamo di terminarla tra la fine dell’anno e i primi mesi del prossimo - spiega Andrea Foglieni, amministratore della “Edil Investments srl”, la società promotore dell’intervento nell’ambito di via King –. Il piano prevede due destinazioni: il 50% sarà residence-ricettivo mentre l’altro 50% sarà destinato a residenze in affitto in convenzione con il Comune di Bergamo, non di tipo turistico, ma per ragioni di studio, lavoro o salute, per chi ha necessità di trovare una residenza per oltre 30 giorni».