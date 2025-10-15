Bergamo, ancora in vigore le misure anti-smog

Quali sono i divieti

Le limitazioni sono scattate dal 14 ottobre e si traducono in più prescrizioni: il divieto di utilizzo di impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle; il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, salvo iniezione e interramento immediato; la riduzione di 1 grado delle temperature massime nelle abitazioni (ove sia già consentito accendere i termosifoni); il divieto di qualunque tipo di combustione all’aperto; il divieto di circolazione dei veicoli fino alla categoria Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel (anche se dotati di filtro antiparticolato o aderenti al servizio Move-In) nei Comuni con più di 30.000 abitanti, e quindi Bergamo e Treviglio. Le stesse norme sono confermate anche per le province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Pavia.