Non più solo una lettera per dare il benvenuto ai nuovi nati, ma un «kit» per dare ai genitori le prime informazioni a sostegno della famiglia, dagli spazi bebè a quelli di confronto tra mamme, e qualche idea per giocare e crescere insieme al nuovo arrivato, partendo dalle cose più semplici, come un piccolo sonaglio di legno.

L’iniziativa è del Comune di Bergamo che, da gennaio, distribuirà i «kit» per i nuovi nati: «La nascita di un bambino è un momento straordinario, che porta con sé emozioni profonde, nuove responsabilità, ma anche tante domande e talvolta qualche incertezza – afferma l’assessore ai Servizi per l’Infanzia Marzia Marchesi –. Vogliamo che ogni famiglia possa sentire, fin dai primi giorni, che intorno a sé esiste una rete pronta ad accoglierla e ad accompagnarla. Il kit di benvenuto nasce proprio con questo intento: essere un piccolo gesto di attenzione, ma soprattutto un primo ponte tra le neo famiglie e i servizi, le opportunità e le relazioni che la città mette a disposizione».

Cosa contiene il kit

Il kit contiene un sonaglio in legno, «oggetto semplice e naturale, pensato per stimolare la curiosità e la scoperta attraverso i sensi». E ancora, cartoline informative che offrono una panoramica delle attività del Centro famiglie e dei servizi per l’infanzia del Comune, per conoscere luoghi, incontri, percorsi e opportunità. Infine la presentazione del «cestino dei tesori» di Elinor Goldschmied, per accompagnare i neonati nelle loro prime esplorazioni: «È una proposta di gioco rivolta ai bambini nei primi mesi di vita – spiegano gli uffici per l’Infanzia e genitorialità – che invita a esplorare oggetti di uso quotidiano attraverso i sensi, favorendo curiosità, scoperta e autonomia».

La collaborazione coi pediatri

Coinvolti nel progetto i pediatri di libera professione, «contributo particolarmente significativo, perché sono figure di riferimento fondamentali nei primi mesi di vita di un bambino – sottolinea Marchesi –. La collaborazione con loro ci permette di raggiungere le famiglie e costruire un collegamento concreto tra la dimensione della cura e quella dei servizi territoriali».

In campo la rete strutturata dei pediatri di libera scelta, l’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) pediatrica dell’Ambito 1 di Bergamo: «Siamo onorati che il Comune abbia riconosciuto nel pediatra di famiglia la figura che in maniera autorevole e supportiva entra in contatto con le famiglie, in particolare in questa prima fase delicata della vita dei bambini – commenta Chiara Zanolini, pediatra di famiglia e referente dell’Aft –. Con il Comune abbiamo avviato diverse collaborazioni, tra queste il progetto “Ora che lo so”, una campagna per l’utilizzo consapevole dello smartphone e, di recente, il “Patto di corresponsabilità”, un progetto attivato livello provinciale rivolto al mondo educativo 0-6».