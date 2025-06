Bergamo, in Città Alta stop a nuovi bazar e depositi bagagli: «Tutelare la qualità»

Un regolamento unico per mettere ordine in un sistema di norme frammentato e dare un’unica definizione normativa. È il «Regolamento per la valorizzazione del commercio in Città Alta, la tutela del centro storico, dei borghi e il decoro degli esercizi commerciali», approvato dalla Giunta comunale e che è stato presentato venerdì 20 giugno a Palazzo Frizzoni.