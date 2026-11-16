Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: multe per 65mila euro e attività sospesa

Controlli a tappeto in un lounge bar di Borgo Palazzo, a Bergamo, dove sono state accertate numerose irregolarità, con sanzioni per circa 65mila euro e la sospensione dell’attività per violazioni igienico-sanitarie. L’operazione nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre dalla polizia di Stato, insieme a vigili del fuoco, carabinieri, Nas, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Carenze igieniche, sospesa l’attività

Contestata una multa di 5mila euro e disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa I carabinieri del Nas hanno riscontrato l’assenza delle indicazioni sugli allergeni nel menu, il mancato rispetto delle procedure Hsccp e diverse carenze igienico-sanitarie. Contestata una multa di 5mila euro e disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre sequestrato circa 13 chili di melassa, una PlayStation 5 e un televisore.

Sicurezza antincendio e lavoro nero

Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: in azione anche i vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno rilevato irregolarità nella gestione delle emergenze: mancavano le planimetrie di evacuazione nel piano di emergenza, la documentazione di alcuni controlli sugli estintori e parte della segnaletica di sicurezza.

La Guardia di Finanza ha individuato un lavoratore in nero e avviato approfondimenti sulla posizione di un dipendente a chiamata e di un DJ. In corso anche verifiche sul registratore di cassa e sugli adempimenti fiscali.

Fumo nel locale e autorizzazioni non esposte