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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: multe per 65mila euro e attività sospesa

BLITZ INTERFORZE. E’ successo nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Riscontrate violazioni igienico-sanitarie, un lavoratore in nero e carenze nella sicurezza.

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Redazione Web
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Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: multe per 65mila euro e attività sospesa
Agenti della polizia di Stato durante i controlli

Bergamo

Controlli a tappeto in un lounge bar di Borgo Palazzo, a Bergamo, dove sono state accertate numerose irregolarità, con sanzioni per circa 65mila euro e la sospensione dell’attività per violazioni igienico-sanitarie. L’operazione nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre dalla polizia di Stato, insieme a vigili del fuoco, carabinieri, Nas, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Carenze igieniche, sospesa l’attività

Contestata una multa di 5mila euro e disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa

I carabinieri del Nas hanno riscontrato l’assenza delle indicazioni sugli allergeni nel menu, il mancato rispetto delle procedure Hsccp e diverse carenze igienico-sanitarie. Contestata una multa di 5mila euro e disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre sequestrato circa 13 chili di melassa, una PlayStation 5 e un televisore.

Sicurezza antincendio e lavoro nero

Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: multe per 65mila euro e attività sospesa
Bergamo, controlli in un lounge bar di Borgo Palazzo: in azione anche i vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno rilevato irregolarità nella gestione delle emergenze: mancavano le planimetrie di evacuazione nel piano di emergenza, la documentazione di alcuni controlli sugli estintori e parte della segnaletica di sicurezza.
La Guardia di Finanza ha individuato un lavoratore in nero e avviato approfondimenti sulla posizione di un dipendente a chiamata e di un DJ. In corso anche verifiche sul registratore di cassa e sugli adempimenti fiscali.

Fumo nel locale e autorizzazioni non esposte

La Squadra amministrativa della Questura ha contestato la mancata esposizione delle autorizzazioni, la presenza di clienti che fumavano all’interno e l’assenza del titolare o di un preposto. Rilevate irregolarità anche nella cartellonistica antifumo e nella tabella dei giochi proibiti.
Saranno verificati i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività, con trasmissione degli esiti al Comune per eventuali provvedimenti sulla licenza. I controlli interforze proseguiranno nelle prossime settimane.

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