Bergamo, dopo due anni torna il chiosco al Parco Suardi

Al Parco Suardi è tornato finalmente il chiosco. Dalla chiusura dello storico bar nel 2023, il parco era rimasto senza un punto ristoro , con la struttura e lo spazio antistante che versavano in condizioni d’abbandono. Da qui l’idea del comune di proporre un chiosco estivo , come è stato fatto per alcuni anni alla Trucca. L’amministrazione, in attesa dei lavori al parco, ha ritenuto opportuno riqualificare l’area, destinandola a un’attività che offre un servizio ai frequentatori del parco durante la stagione estiva.

Da questa iniziativa è nata una struttura amovibile e rivestita in legno: ecco il Tiffany Wild-Caffè. Dopo la chiusura del bando annuale indetto dal comune per l’assegnazione dello spazio, il nuovo chiosco ha preso vita in tempi record, e ora rappresenta il punto di incontro, in mezzo al parco, per famiglie, bambini, studenti, lavoratori e sportivi. «Il chiosco - spiega la responsabile Federica Nello - sarà attivo dal 19 giugno al 19 ottobre. Ci siamo aggiudicati il bando di sperimentazione per offrire un servizio al parco e rispondere a un’esigenza della cittadinanza».