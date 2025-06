Bergamo, ecco come rinascerà tra un anno e mezzo l’ex palazzo delle Poste

Come diventerà l’ex palazzo delle Poste

Non solo: vedere come sarà tra un anno e mezzo quello che per molti resterà l’ex palazzo delle Poste di via Pascoli, un certo effetto lo fa, soprattutto per come ormai siamo abituati a vederlo. I rendering che pubblichiamo qui a fianco rendono bene l’idea del salto di qualità che aspetta l’edificio, le cui colonne portanti resteranno in piedi, ma che si presenterà in una veste del tutto moderna e diversissima da quella attuale, per certi versi quasi irriconoscibile, soprattutto nella parte posteriore, quella che guarda su via Angelo Mai. L’area sulla quale insiste il palazzo è di 6.500 metri quadrati più altri 1.300 metri quadrati esterni. Sorgeranno appartamenti, uffici, autorimesse e spazi commerciali, tra cui una pasticceria che sarà gestita direttamente dalla nuova proprietà, la società «Gmg» Centro edile di Bottanuco, che si è aggiudicata il bando pubblicato a giugno del 2024 dalla società Europa Gestioni Immobiliari spa del Gruppo Poste Italiane (con un rialzo sulla base d’asta di 4,5 milioni di euro) e che per la prima volta opera in città. A sei mesi dal rogito i lavori sono ormai in rampa di lancio: manca l’ultimo timbro sul documento che renderà effettivo il permesso di costruire, ma da entrambi le parti – la proprietà e il Comune di Bergamo – si parla ormai di «formalità». Dalla strada s’intravvedono le ruspe negli spazi che fino al 2010 ospitavano gli uffici e i magazzini delle Poste; gli accessi che un tempo erano meta di persone senza fissa dimora, sono un viavai ininterrotto di operai.