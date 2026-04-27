Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 27 Aprile 2026

Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne

LA SEGNALAZIONE. Intervento della polizia di Stato nella notte in città, dove un uomo è stato denunciato per furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso.

Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne
Le due bici sequestrate a un uomo di 30 anni che è stato denunciato per furto aggravato

Bergamo

Tutto è partito da una segnalazione per un individuo sospetto nei pressi di un’azienda in via Guerrazzi, a Bergamo. Una volante è arrivata rapidamente sul posto, individuando poco distante un uomo con due biciclette.

Fermato con due bici, senza spiegazioni

Durante il controllo, l’uomo è apparso agitato e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla provenienza delle biciclette né sulla sua presenza in zona.

Denunciato: aveva anche una chiave alterata

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino nigeriano del 1996, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine. Con sé aveva anche una chiave alterata, ritenuta idonea all’effrazione. Per questi motivi è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Biciclette sequestrate: appello ai proprietari

Le biciclette sono state sequestrat e. I proprietari possono rivolgersi agli uffici della Polizia di Stato per il riconoscimento, scrivendo all’indirizzo: [email protected].

Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne
Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Polizia di Stato