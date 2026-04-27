Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne
LA SEGNALAZIONE. Intervento della polizia di Stato nella notte in città, dove un uomo è stato denunciato per furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso.
Bergamo
Tutto è partito da una segnalazione per un individuo sospetto nei pressi di un’azienda in via Guerrazzi, a Bergamo. Una volante è arrivata rapidamente sul posto, individuando poco distante un uomo con due biciclette.
Fermato con due bici, senza spiegazioni
Durante il controllo, l’uomo è apparso agitato e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla provenienza delle biciclette né sulla sua presenza in zona.
Denunciato: aveva anche una chiave alterata
Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino nigeriano del 1996, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine. Con sé aveva anche una chiave alterata, ritenuta idonea all’effrazione. Per questi motivi è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
Biciclette sequestrate: appello ai proprietari
Le biciclette sono state sequestrat e. I proprietari possono rivolgersi agli uffici della Polizia di Stato per il riconoscimento, scrivendo all’indirizzo: [email protected].
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