Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne

Tutto è partito da una segnalazione per un individuo sospetto nei pressi di un’azienda in via Guerrazzi, a Bergamo . Una volante è arrivata rapidamente sul posto, individuando poco distante un uomo con due biciclette.

Fermato con due bici, senza spiegazioni

Durante il controllo, l’uomo è apparso agitato e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla provenienza delle biciclette né sulla sua presenza in zona.

Denunciato: aveva anche una chiave alterata

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino nigeriano del 1996, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine. Con sé aveva anche una chiave alterata, ritenuta idonea all’effrazione. Per questi motivi è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.