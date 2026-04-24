Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione
IL CASO. Interessato il quadrante che affaccia su via Roma. All’inizio della prossima settimana la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio.
Bergamo
Da qualche giorno, uno dei quadranti dell’orologio della Torre dei Caduti a Bergamo - quello che affaccia su via Roma - segna un’ora sbagliata.
Presto la soluzione
Il Comune conferma che la squadra tecnica è già intervenuta più volte per allineare le lancette, verificando però la rottura di un componente necessario al corretto movimento. All’inizio della settimana del 27 aprile, fa sapere Palazzo Frizzoni, la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio così da poter procedere alla sostituzione.
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