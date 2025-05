Bergamo Historic Gran Prix, sfilano i bolidi d’epoca. Folla in Città Alta - Foto e video

«Avete un circuito sublime, superiore a quello tanto rinomato e blasonato di Montecarlo». Tazio Nuvolari ha definito così il tracciato delle Mura Venete, che l’ha visto vincitore nel 1935, quando la competizione si chiamava «Coppa Città di Bergamo». L’idea di far rivivere quella gara storica, nell’unico circuito cittadino e medievale esistente, ha portato in Città Alta, per la 21esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix, autentici capolavori delle due e quattro ruote.

L’inizio della gara La partenza delle moto

Sfilano le auto d’epoca

La auto e le moto più ammirate

I modelli che più hanno catturato l’attenzione in questa domenica 25 maggio sono le vetture anteguerra Lagonda Le Mans e Diatto GP 1922, una Ferrari 250 GTO appartenuta a Ludovico Scarfiotti e una Mercedes 300 SL «cubana» con le portiere «ad ali di gabbiano». Per le moto invece una folta schiera di Ducati, MV Agusta, Honda e Laverda.

Soddisfatto l’organizzatore dell’evento Simone Tacconi: «Quest’anno abbiamo avuto un grande successo di pubblico e abbiamo segnato il record di moto (60) e vetture (80) iscritte. I piloti arrivano da più di 20 Paesi in tutto il mondo, anche dall’Argentina e dalle Filippine». Circa 15 mila persone hanno popolato le Mura per assistere al passaggio dei bolidi secondo le Forze dell’ordine.

Ospite il campione Andrea Locatelli

Ospite d’onore il pilota bergamasco di S uperbike Andrea Locatelli, che ha percorso due giri d’apertura dell’evento in sella a una Yamaha XSR 900 GP: «Mi emoziono quando penso al fatto che una volta sulle Mura della nostra città si correva. Per un appassionato di motori come me questa è una bellissima occasione per conoscere la storia di alcuni modelli leggendari».

Presenti per il Comune di Bergamo il Vicesindaco Sergio Gandi e l’Assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda. Gandi nel suo intervento ha sottolineato «la passione e la voglia di partecipazione che ruota attorno a questo spettacolo. Questa tradizione è un patrimonio della nostra città che va salvaguardato». Nel corso della giornata sono stati assegnati diversi premi tra cui il premio Special Guest consegnato ad Andrea Locatelli. Premiate anche altre personalità di spicco del motorsport come Fausto Oldrati e Ezio Gianola.

Una curiosità: le vetture hanno replicato la modalità di partenza della 24 ore di Le Mans, con i piloti schierati dal lato opposto del viale, che corrono verso le auto per iniziare la gara. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Onlus Spazio Autismo Bergamo.

Manche in programma nel pomeriggio

14:00 – 14:30 – 1ª Manche MOTO GP

14:45 – 15:15 – 2ª Manche F1

15:30 – 16:00 – 3ª Manche GTS

16:15 – 16:45 – 4ª Manche MOTO GP

17:00 – 17:30 – 5ª Manche F1

17:45 – 18:15 – 6ª Manche GTS

18:30 – Apertura del circuito

Modifiche alla viabilità sono state previste : il viale delle Mura è stato chiuso al traffico, così come i pullman che effettuano la tratta di Città alta non transiteranno per tutto il pomeriggio di domenica.