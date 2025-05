Torna il Bergamo Historic Gran Prix, domenica 25 cambia la viabilità in Città Alta

Viabilità e Ztl: cosa cambia

Domenica 25 maggio Dalle 5:00 alle 19:00 (fino a fine manifestazione), divieto di sosta su entrambi i lati in: Viale delle Mura (dal civico 7 a via della Fara) Parcheggio Baluardo di S. Michele Via della Fara Piazzale Sant’Agostino Via alla Porta di San Lorenzo Largo Colle Aperto (tra viale delle Mura e largo Porta Sant’Alessandro) Dalle 7:00 alle 13:00, obbligo di svolta su via Beltrami o largo Porta Sant’Alessandro per chi proviene da via della Boccola.

Divieto di transito veicolare dalle 7:00 alle 19:00 (e fino al termine):

In largo Colle Aperto verso viale delle Mura (anche per il trasporto pubblico)

In viale delle Mura all’intersezione con largo Colle Aperto

In largo Porta Sant’Alessandro verso largo Colle Aperto, salvo residenti con posto auto riservato

In via Tre Armi obbligo di svolta a sinistra verso via Borgo Canale o via Sudorno

In via Sudorno obbligo di svolta a destra

Dalle 13:00 alle 19:00 (fino a fine evento), divieto di transito veicolare lungo tutto il circuito:

Via Boccola

Via alla Porta di San Lorenzo

Via Fara

Viale delle Mura

Largo Colle Aperto

Solo i veicoli iscritti alla manifestazione saranno autorizzati a transitare sul percorso.