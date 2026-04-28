Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video
MALPENSATA. Allarme nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, Vigili del Fuoco in azione con cinque mezzi. Nessun ferito, strada chiusa e intervento ancora in corso.
Incendio nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 aprile, in un edificio residenziale di via San Giovanni Bosco 31. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile, rendendo necessario un rapido e massiccio intervento dei soccorsi.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con cinque mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della copertura dell’edificio. L’obiettivo principale è stato quello di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ai piani sottostanti.
Otto persone evacuate
Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento. A scopo precauzionale, otto persone sono state evacuate dallo stabile: fortunatamente tutte risultano illese e non si registrano feriti. Presente anche il personale sanitario per eventuale assistenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità.
È stata inoltre attivata la Croce Rossa Italiana, che sta fornendo supporto logistico con acqua e viveri sia ai residenti evacuati sia ai soccorritori. Le operazioni sono ancora in corso.
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