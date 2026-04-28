Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video

Incendio nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 aprile, in un edificio residenziale di via San Giovanni Bosco 31. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile, rendendo necessario un rapido e massiccio intervento dei soccorsi.

La strada bloccata per le operazioni di soccorso Lo stabile di via don Bosco 31

L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con cinque mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della copertura dell’edificio. L’obiettivo principale è stato quello di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ai piani sottostanti.

Otto persone evacuate

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento. A scopo precauzionale, otto persone sono state evacuate dallo stabile: fortunatamente tutte risultano illese e non si registrano feriti. Presente anche il personale sanitario per eventuale assistenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità.