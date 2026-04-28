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Cronaca / Bergamo Città Martedì 28 Aprile 2026
in aggiornamento

Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video

MALPENSATA. Allarme nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, Vigili del Fuoco in azione con cinque mezzi. Nessun ferito, strada chiusa e intervento ancora in corso.

Redazione Web
Redazione Web
Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video
I Vigili del fuoco in azione in via don Bosco alla Malpensata per un principio di incendio in una mansarda di una palazzina di due piani

Incendio nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 aprile, in un edificio residenziale di via San Giovanni Bosco 31. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile, rendendo necessario un rapido e massiccio intervento dei soccorsi.

Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video
La strada bloccata per le operazioni di soccorso
Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video
Lo stabile di via don Bosco 31

L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con cinque mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della copertura dell’edificio. L’obiettivo principale è stato quello di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ai piani sottostanti.

Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video
Incendio in via don Bosco a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate otto persone - Foto e video

Otto persone evacuate

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento. A scopo precauzionale, otto persone sono state evacuate dallo stabile: fortunatamente tutte risultano illese e non si registrano feriti. Presente anche il personale sanitario per eventuale assistenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità.

È stata inoltre attivata la Croce Rossa Italiana, che sta fornendo supporto logistico con acqua e viveri sia ai residenti evacuati sia ai soccorritori. Le operazioni sono ancora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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