Bergamo, misure sperimentali per la Ztl di Valverde: autorizzazioni per chi visita residenti, commercianti e parrocchia

Nella riunione del 27 novembre, la Giunta del Comune di Bergamo ha approvato nuove misure sperimentali per la gestione della Ztl di Valverde. Nell’ambito del piano per limitare lo «scavalco» di Città Alta percorrendo via Maironi da Ponte, via Fara e viale Vittorio Emanuele II.

Viene confermata la libera circolazione solo negli orari di punta dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9,30 e dalle 15,45 alle 19,30, autorizzando accessi regolamentati per garantire l’accessibilità per visitatatori, ospiti o clienti di residenti e operatori economici e frequentatori della parrocchia.