Lunedì 12 Gennaio 2026
Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio
VIABILITÀ. Lavori in dirittura d’arrivo, si passa alla fase conclusiva. Coinvolte le vie vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola.
I lavori per la nuova piazza di Campagnola sono ormai nella fase conclusiva. Per l’allargamento dell’area pedonale e la posa della nuova passerella, dal 19 al 23 entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità della zona.
Le modifiche alla viabilità
Sarà chiusa l’area d’incrocio delle vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola. Questi i provvedimenti:
- In via Campagnola, al civico 2 strada a fondo chiuso.
- In via Campagnola, tra il civico 2 e via San Giovanni Bosco, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via San Giovanni Bosco, al civico 53 strada a fondo chiuso.
- In via San Giovanni Bosco, tra il civico 53 e via Gasparini, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via Gasparini, al civico 109 strada a fondo chiuso.
- In via Gasparini, tra il civico 109 e via per Orio, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via per Orio, al civico 8 strada a fondo chiuso.
- In via per Orio, tra il civico 8 e la Sp671, senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, riservato ai residenti frontisti e alle attività commerciali.
- In via don Giuseppe Bianchi, obbligo di entrata e uscita per i soli residenti frontisti.
La passerella ciclopedonale
La nuova passerella collegherà l’attraversamento pedonale da via dei Prati con il sagrato della chiesa e con l’attraversamento pedonale di via per Orio, oltrepassando il torrente Morla. Durante i lavori, l’area resterà accessibile ai pedoni.
«Un cantiere atteso - spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici - che restituirà al quartiere una vera piazza e attraversamenti sicuri per tutti. Un impegno che ci eravamo assunti e, nonostante qualche ritardo, lo stiamo portando a termine. Conclusi questi interventi, completeremo con l’illuminazione pubblica e i semafori, l’arredo urbano e infine l’asfaltatura delle vie».
