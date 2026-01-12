Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio

Le modifiche alla viabilità

Sarà chiusa l’area d’incrocio delle vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola. Questi i provvedimenti:

- In via Campagnola, al civico 2 strada a fondo chiuso.

- In via Campagnola, tra il civico 2 e via San Giovanni Bosco, divieto di transito a tutti i veicoli.

- In via San Giovanni Bosco, al civico 53 strada a fondo chiuso.

- In via San Giovanni Bosco, tra il civico 53 e via Gasparini, divieto di transito a tutti i veicoli.

- In via Gasparini, al civico 109 strada a fondo chiuso.

- In via Gasparini, tra il civico 109 e via per Orio, divieto di transito a tutti i veicoli.

- In via per Orio, al civico 8 strada a fondo chiuso.

- In via per Orio, tra il civico 8 e la Sp671, senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, riservato ai residenti frontisti e alle attività commerciali.

- In via don Giuseppe Bianchi, obbligo di entrata e uscita per i soli residenti frontisti.