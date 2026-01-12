Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Bergamo, nuova piazza di Campagnola: dal 19 al 23 gennaio chiude l’incrocio

VIABILITÀ. Lavori in dirittura d’arrivo, si passa alla fase conclusiva. Coinvolte le vie vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il cantiere per la nuova piazza di Campagnola
Il cantiere per la nuova piazza di Campagnola
(Foto di Bedolis)

Bergamo

I lavori per la nuova piazza di Campagnola sono ormai nella fase conclusiva. Per l’allargamento dell’area pedonale e la posa della nuova passerella, dal 19 al 23 entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità della zona.

Le modifiche alla viabilità

Sarà chiusa l’area d’incrocio delle vie San Giovanni Bosco, per Orio, Gasparini e Campagnola. Questi i provvedimenti:
- In via Campagnola, al civico 2 strada a fondo chiuso.
- In via Campagnola, tra il civico 2 e via San Giovanni Bosco, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via San Giovanni Bosco, al civico 53 strada a fondo chiuso.
- In via San Giovanni Bosco, tra il civico 53 e via Gasparini, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via Gasparini, al civico 109 strada a fondo chiuso.
- In via Gasparini, tra il civico 109 e via per Orio, divieto di transito a tutti i veicoli.
- In via per Orio, al civico 8 strada a fondo chiuso.
- In via per Orio, tra il civico 8 e la Sp671, senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, riservato ai residenti frontisti e alle attività commerciali.
- In via don Giuseppe Bianchi, obbligo di entrata e uscita per i soli residenti frontisti.

La passerella ciclopedonale

La nuova passerella collegherà l’attraversamento pedonale da via dei Prati con il sagrato della chiesa e con l’attraversamento pedonale di via per Orio, oltrepassando il torrente Morla. Durante i lavori, l’area resterà accessibile ai pedoni.

«Un cantiere atteso - spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici - che restituirà al quartiere una vera piazza e attraversamenti sicuri per tutti. Un impegno che ci eravamo assunti e, nonostante qualche ritardo, lo stiamo portando a termine. Conclusi questi interventi, completeremo con l’illuminazione pubblica e i semafori, l’arredo urbano e infine l’asfaltatura delle vie».

Bergamo
Infrastrutture stradali
Politica
Enti locali
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico
Trasporti
Ferruccio Rota