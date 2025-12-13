Bergamo, nuovi interventi su segnaletica e Ztl: 700mila euro per una mobilità più sicura e sostenibile

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una serie di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della gestione del traffico cittadino. Le misure si concentrano in particolare su segnaletica e moderazione del traffico, controllo della velocità, attraversamenti pedonali.

Migliorare la sicurezza stradale

La Giunta comunale ha approvato la proposta progettuale presentata da Atb Mobilità SpA per una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico sul territorio cittadino. L’investimento complessivo è pari a 700.000 euro, finanziato direttamente dal Comune di Bergamo.

Il piano, elaborato su richiesta del Servizio Mobilità e Trasporti, prevede: l’installazione di 20 pannelli speed check per il controllo della velocità; 7 pannelli noise check per il monitoraggio dell’inquinamento acustico; 1 fioriera mobile per la delimitazione della Ztl scolastica di via Fornoni; 7 pannelli a messaggio variabile che verranno posizionati in: via Corridoni-incrocio con via Quinto Alpini; via Borgo Palazzo-incrocio via delle Valli; via San Giovanni Bosco - incrocio via Gavazzeni; via San Bernardino- incrocio via Colognola ai colli; via Carducci-incrocio via Leopardi; via Bonomelli -incrocio via Paglia; via Moroni-incrocio via Dei Caniana; nuova segnaletica verticale e orizzontale per l’ampliamento delle Zone e delle strade a 30 km/h sul territorio cittadino.

Gli interventi, affidati ad Atb Mobilità che si occuperà anche della manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno realizzati nei prossimi mesi del 2026.

Si sperimentano i «cuscini berlinesi»

E’ stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la richiesta di autorizzazione per la sperimentazione di «cuscini berlinesi» per alcune le vie della città, poiché la normativa italiana attuale non ne prevede l’installazione.

Si tratta di dispositivi di moderazione del traffico utilizzati per ridurre la velocità dei veicoli in ambito urbano, soprattutto in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali o aree residenziali. A differenza dei dossi, per la loro conformazione geometrica, non penalizzano la circolazione delle biciclette, degli autobus e dei mezzi di soccorso dato che vengono installati al centro della corsia lasciando spazio ai lati.

La scelta dei punti di installazione è derivata da approfondite analisi che hanno tenuto conto di: livello di incidentalità; numerose segnalazioni delle reti sociali, associazioni, cittadini; velocità prevalenti individuate tramite Big Data Tom Tom; percorsi del Trasporto Pubblico.

Le strade coinvolte

La richiesta di autorizzazione per la posa di “berlinesi” è stata presentata per le seguenti strade: via Goethe – quartiere S.Paolo/Loreto; Via Costituzione – quartiere S.Lucia; via Bravi – quartiere Valtesse S.Colombano; via Torretta – quartiere Borgo Palazzo; via Goisis – quartiere Monterosso/Redona; via Marzanica – quartiere Redona; via Fossoli – quartiere Conca Fiorita; via Valverde – quartiere Valverde/Valtesse; via Filotti – quartiere Valverde/Valtesse; via Borgo Canale – quartiere Loreto; via Rosa – quartiere Boccaleone; via Manara – centro/S.Alessandro.

«Con questi interventi vogliamo rispondere concretamente alle segnalazioni dei cittadini, migliorare la sicurezza nei pressi delle scuole favorire una mobilità urbana più sostenibile. L’obiettivo è dotare Bergamo di strumenti sempre più efficaci per gestire in modo più consapevole lo spazio pubblico e la mobilità» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda

Attraversamenti pedonali

La Giunta ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica - che precede il progetto esecutivo e la gara d’appalto - relativo agli «Interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e contestuale intervento sulla segnaletica - anno 2025», per un importo complessivo di 732.198 euro (Iva inclusa). Il piano riguarda 66 attraversamenti pedonali distribuiti sul territorio cittadino, di cui 16 di nuova realizzazione, con l’obiettivo di migliorare la visibilità, la segnaletica e l’accessibilità, aumentando così la sicurezza di pedoni e ciclisti.