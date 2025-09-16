Bergamo, nuovi posti per il corso di difesa personale per donne

Il Comune di Bergamo ha annunciato l’ampliamento dell’offerta del Corso di difesa personale per donne, completamente gratuito e della durata di un anno. L’Amministrazione ha messo a disposizione la palestra dell’Istituto comprensivo Mazzi, in via Fratelli Calvi 3, consentendo l’aumento da 240 a 500 posti complessivi, viste le 800 domande d’iscrizione ricevute in poche ore.

«Interesse oltre ogni previsione»

«Un interesse oltre ogni previsione - ha commentato l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina - ho subito verificato quale potesse essere la disponibilità di spazio comunale da aggiungere a quelli già previsti dall’organizzazione, individuando la scuola Mazzi. Questo permette di raddoppiare la disponibilità iniziale, consentendo a tante altre donne della nostra città di usufruire di un’iniziativa che, lo sottolineo, fornirà strumenti pratici e psicologici per affrontare situazioni di rischio, oltre che aumentare la consapevolezza e la fiducia in sé stesse».

Come iscriversi

Il Comune annuncia che «le nuove iscrizioni, che riguardano esclusivamente la palestra di via Calvi, aprono sabato 20 settembre alle ore 9. Le modalità saranno rese note sui social dell’organizzazione in quella data: @juriabrosioni e @safe_woman_17. Le persone che hanno mandato la richiesta sabato scorso e non sono state ammesse, devono ritentare il 20 con la modalità sopra indicata».