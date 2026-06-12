Bergamo, proseguono i lavori notturni per realizzare la segnaletica dell’e-Brt

Proseguono secondo il programma i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo il tracciato dell’e-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino nel territorio comunale di Bergamo. Le attività continueranno nelle notti di venerdì 12 e sabato 13 giugno , interessando in particolare via Paleocapa e via Bonomelli .

Via Paleocapa, completati gli attraversamenti pedonali

Nel corso della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno sono stati completati il tracciamento degli attraversamenti pedonali in via Paleocapa, le relative fasce di arresto e i collegamenti della segnaletica orizzontale con le strade intersecanti.