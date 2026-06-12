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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 12 Giugno 2026

Bergamo, proseguono i lavori notturni per realizzare la segnaletica dell’e-Brt

VIABILITÀ. Nelle notti del 12 e 13 giugno proseguono i lavori sulla segnaletica orizzontale lungo il tracciato dell’e-Brt.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, proseguono i lavori notturni per realizzare la segnaletica dell’e-Brt

Bergamo

Proseguono secondo il programma i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo il tracciato dell’e-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino nel territorio comunale di Bergamo. Le attività continueranno nelle notti di venerdì 12 e sabato 13 giugno, interessando in particolare via Paleocapa e via Bonomelli.

Via Paleocapa, completati gli attraversamenti pedonali

Nel corso della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno sono stati completati il tracciamento degli attraversamenti pedonali in via Paleocapa, le relative fasce di arresto e i collegamenti della segnaletica orizzontale con le strade intersecanti.

È stato inoltre completato l’attraversamento pedonale in corrispondenza della fermata Moroni, in direzione nord, insieme alle relative fasce di arresto.

Segnaletica e-Brt, lavori anche in via Bonomelli

Nelle notti del 12 e 13 giugno è previsto il completamento del tracciamento delle frecce direzionali in via Paleocapa. Le squadre proseguiranno poi con le attività di realizzazione della segnaletica orizzontale lungo via Bonomelli.

Nuovo assetto viabilistico lungo il tracciato

Le lavorazioni in corso servono a definire progressivamente l’assetto viabilistico previsto dal progetto dell’e-Brt. L’obiettivo è migliorare la leggibilità dei percorsi e accompagnare l’entrata in esercizio della nuova infrastruttura di bus elettrici che collegherà Bergamo-Dalmine-Verdellino.

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