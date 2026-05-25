Bergamo rafforza la Polizia Locale: sei nuovi ufficiali operativi sul territorio

Sei nuovi giovani ufficiali entrano a far parte del corpo della Polizia Locale di Bergamo. I neoassunti, tutti con il grado di vicecommissario, si aggiungono ai dieci ufficiali già presenti e saranno chiamati a coordinare alcuni ambiti strategici del Comando.

I nuovi ufficiali sono stati ricevuti lunedì 25 maggio a Palazzo Frizzoni dalla sindaca Elena Carnevali, dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e dalla comandante della Polizia Locale e Protezione civile Monica Porta.

I nuovi ufficiali coordineranno ambiti strategici, dalla sicurezza urbana alla protezione civile, dai quartieri alla videosorveglianza

Ai sei vicecommissari saranno affidati incarichi che spaziano dalla sicurezza urbana alla protezione civile, dalla presenza nei quartieri alla gestione operativa e tecnologica dei servizi Ai sei vicecommissari saranno affidati incarichi che spaziano dalla sicurezza urbana alla protezione civile, dalla presenza nei quartieri alla gestione operativa e tecnologica dei servizi. Federica Blandini coordinerà il servizio di Protezione civile e il gruppo comunale volontari; Alberto Mastromattei il nucleo di Polizia appiedata; Alessia Este le unità territoriali Centro e Ovest e l’unità mobile di quartiere; Christian Vernillo l’ufficio procedure sanzionatorie; Fabio Ravasio la centrale radio operativa e la videosorveglianza; Enea Duzioni il Nucleo interventi sicurezza urbana.

«Vi ringrazio per aver scelto di far parte della Polizia Locale di Bergamo e mettere le vostre competenze al servizio della città — ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali —. La sicurezza è un punto centrale del nostro programma di mandato e riguarda il lavoro quotidiano accanto ai cittadini, ai commercianti, a chi vive la città ogni giorno, ma anche a chi la frequenta come visitatore o turista».

La sindaca ha sottolineato come Bergamo sia «una città dinamica, che cresce e cambia rapidamente» e che proprio per questo richiede «una presenza sempre più attenta sul territorio, sia sul fronte della sicurezza urbana sia su quello della protezione civile». Carnevali ha poi evidenziato il valore della relazione con le persone, l’attenzione verso le situazioni più fragili e verso i giovani, definendo l’ingresso dei nuovi ufficiali «un segnale importante», anche per la presenza femminile nel gruppo.

Per l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, l’arrivo dei sei vicecommissari rappresenta «un segnale importante per il Corpo della Polizia Locale». «Molti degli investimenti che stiamo portando avanti — ha spiegato — riguardano la tecnologia e strumenti sempre più avanzati, ed è fondamentale poter contare su competenze adeguate anche sotto questo profilo. Tecnologia, presenza sul territorio e relazione con i cittadini sono gli elementi fondamentali per svolgere al meglio questo lavoro e rafforzare il rapporto di fiducia con la città».

Anche la comandante Monica Porta ha evidenziato il valore organizzativo dei nuovi ingressi. «L’inserimento di queste sei nuove professionalità rappresenta una svolta organizzativa fondamentale per il nostro Corpo — ha dichiarato —. L’arrivo dei nuovi vicecommissari ci permette di presidiare con ancora maggiore capillarità e competenza ambiti strategici per la città: dal controllo del territorio alla sicurezza urbana, fino alla gestione delle emergenze e all’innovazione tecnologica della nostra centrale operativa».