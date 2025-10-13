Bergamo, senso unico in via San Tomaso de’ Calvi: sarà così fino a luglio 2026 - Tutte le info

A partire da mercoledì 15 ottobre e fino al 3 luglio 2026, alla conclusione del cantiere di Rfi, l’intera via San Tomaso de’ Calvi diventerà a senso unico, in direzione di via San Bernardino. Il cantiere è finalizzato al consolidamento del ponte e al raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro, con il mantenimento in esercizio della linea Bergamo-Treviglio e la conseguente chiusura totale di via San Bernardino all’altezza dell’intersezione con largo Tironi.

Decisione per riorganizzare i flussi di traffico

L’intervento è stato definito a seguito di un’attenta analisi dei flussi di traffico nella zona e degli effetti delle precedenti misure viabilistiche, in particolare della chiusura parziale dell’ultimo tratto di via San Tomaso de’ Calvi verso via dei Caniana. Tale provvedimento, se da un lato ha permesso di evitare che tutto il traffico proveniente da via San Bernardino si riversasse all’interno del quartiere, dall’altro ha comportato un sensibile incremento del traffico su via Ruspini, una strada non adatta a sostenere volumi così elevati. Alla luce di queste problematiche, l’Amministrazione ha deciso di adottare nuove misure volte a ridurre i flussi veicolari, soprattutto in via Ruspini, e a migliorare complessivamente la viabilità del quartiere.

Cosa succede in via San Tomaso de’ Calvi

L’istituzione del senso unico dell’intera via San Tomaso de’ Calvi, in direzione di via San Bernardino, entrerà quindi in vigore il prossimo mercoledì 15 ottobre: l’intervento comporta il ridisegno della segnaletica orizzontale, oltre che la realizzazione di una quindicina di posti auto regolamentati a disco orario eccetto per i residenti, anche al fine di moderare la velocità veicolare.Inoltre in via San Tomaso de’ Calvi verrà realizzata una corsia ciclabile in sicurezza in direzione di via Moroni nel tratto compreso tra le vie Sardegna e Ruspini, andando a collegarsi con il tratto già esistente verso via dei Caniana.

I residenti del quartiere a est della ferrovia, per raggiungere le proprie abitazioni dovranno accedere sia entrando da via San Tomaso provenendo da via dei Caniana, sia da via Galli provenendo da via San Bernardino; i residenti a ovest della ferrovia potranno accedere solamente da via dei Caniana. Restano in vigore le attuali limitazioni al transito nelle vie del quartiere per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

L’appello

«Alla luce dei provvedimenti, si invita a privilegiare l’utilizzo di via Moroni e via dei Caniana, assi viari oggetto dei prossimi interventi di rifunzionalizzazione e miglioramento della mobilità» fanno sapere dal Comune.

I percorsi consigliati

Arrivando dalla Circonvallazione da est, si potrà proseguire e svoltare a destra su via della Grumellina, per poi raggiungere via Moroni e via dei Caniana.

Arrivando dalla Circonvallazione da ovest, si potranno prendere le uscite “Ospedale Papa Giovanni XXIII” o “Curnasco-Treviolo” e dirigersi verso via Carducci.

Arrivando da Sud, da via Stezzano, alla rotonda antistante l’abitato di Colognola, si potrà svoltare a sinistra prendendo la bretella di raccordo con la via Moroni.

Immettendosi invece su via San Bernardino, si potranno utilizzare gli accessi lungo via Colognola ai Colli, via Spino, via Berizzi per procedere poi verso via Autostrada.

I parcheggi

Per agevolare la viabilità, sono a disposizione dei cittadini che provengono dall’area sud della città, dalla Circonvallazione o da Stezzano, due parcheggi gratuiti di interscambio, da cui si potrà proseguire utilizzando il trasporto pubblico, linea 6 di Atb, la BiGi o i monopattini elettrici.

Il parcheggio di interscambio ex Bonini

Il parcheggio gratuito di interscambio ex Bonini, situato in via San Bernardino 149, aperto 24 ore su 24, ha una capienza fino a 150 veicoli. L’accesso per i veicoli avviene attraverso il controviale della Circonvallazione Pompiniano, raggiungibile dalla rotatoria di Colognola, mentre l’accesso pedonale è su via San Bernardino. Al suo interno sono presenti stazioni di monopattini elettrici e della BiGi. Il parcheggio è dotato di illuminazione notturna, ma non è sorvegliato.

I pullman

Nelle immediate vicinanze si trovano anche le fermate della linea 6 di Atb (civici 116 e 145), che collega Colognola con il centro città con una frequenza di circa 15 minuti e intensificazioni con frequenza circa ogni 5 minuti negli orari di ingresso e uscita degli studenti. La prima corsa per il centro città viene effettuata alle ore 5:18, l’ultima corsa da Porta Nuova per Colognola alle ore 22:35. Dopo le 20:56 il servizio viene effettuato ogni 45 minuti.

Il parcheggio di Colognola