Bergamo shopping weekend, tre giorni di eventi tra le vie del centro

Da giovedì 10 a sabato 12 luglio va in scena la «Bergamo shopping week(end)», per animare il centro città tra acquisti nei negozi e creatività. Tre giorni per esplorare, spiega il Comune, le attività commerciali e lasciarsi sorprendere tra sconti speciali, promozioni dedicate, eventi e sorprese.

La festa d’apertura

Dalle 18.30 alle 23 di giovedì 10 luglio è previsto un «opening party» tra le vie e le piazze del centro, che - con i negozi aperti fino a tardi - si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con un ricco programma di eventi, spettacoli e performance: «Piano in volo», un pianoforte sospeso a quattro metri d’altezza, sorretto da palloncini, suonato dal vivo da un’artista, poi due «marching band», che completamente vestite di bianco porteranno musica energica tra le vie del centro, «Unicorni danzanti», che ispirati dal mondo delle fiabe si muoveranno tra il pubblico, e «Farfalle luminose», per speciali esibizioni sui trampoli.

Shopping e intrattenimento

Sergio Gandi, assessore al Commercio, spiega come l’iniziativa abbia l’obiettivo di «dare ulteriore slancio alla prima settimana dei saldi estivi. Un evento di carattere commerciale con una spiccata cifra culturale d’intrattenimento, un mix interessante di appeal per i cittadini grazie agli oltre cento commercianti che hanno aderito».

La conferenza stampa: da sinistra Sara Valsecchi, Nicola Viscardi, Mariarosa Acquaroli, Sergio Gandi Nicola Viscardi, manager del Distretto urbano del commercio, racconta il nuovo format: «Un’idea nata dalla coincidenza tra l’inizio dei saldi e il Giro d’Italia femminile. Comune, Distretto e Associazione commercianti del centro hanno dedicato grande impegno a questo evento, sono convinto che possa rappresentare un primo passo verso un ripensamento delle serate estive in città nel 2026».

«È solo l’inizio»

«Come Associazione commercianti - dice Mariarosa Acquaroli, presidente di Bergamo InCentro - crediamo nel valore degli eventi che sanno coniugare commercio, socialità e territorio. Un’opportunità per rafforzare il legame tra le attività, coinvolgendo clienti e nuovi visitatori. Non ci siamo limitati a un’iniziativa legata al commercio, ma abbiamo voluto costruire un’occasione che mettesse in risalto il centro e la sua vitalità, con un programma pensato per animare le vie e donare energia al cuore di Bergamo. Questo è solo l’inizio: l’obiettivo è far crescere l’evento e arrivare a una proposta più ampia e continuativa, anche in vista di una nuova stagione di serate estive strutturate. Un grazie ai commercianti che hanno aderito, è la loro partecipazione a rendere possibile tutto questo».