Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Bergamo, si illuminano anche gli alberi del Sentierino - Foto/Video

NATALE. Con l’accensione delle ultime luminarie sugli alberi del Sentierino, tutto il centro piacentiniano è illuminato a festa non solo per il periodo di Natale, visto che le luci inaugurate venerdì accompagneranno i bergamaschi per tutto il 2026.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Le luci di Natale sugli alberi del Sentierino a Bergamo
Le luci di Natale sugli alberi del Sentierino a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Un breve countdown ha segnato il debutto delle nuove installazioni, realizzate con un filo tridimensionale , capace di garantire un effetto ottico amplificato rispetto ai modelli montati in passato. Le luminarie sono state tra l’altro prodotte in esclusiva con un colore etichettato con il nome di Bergamo, che vanta una tonalità unica al mondo.

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, presente all’accensione del Sentierino, ha annunciato che «l’illuminazione sugli alberi che conducono da Palazzo Frizzoni alla chiesa di San Bartolomeo, rimarrà accesa anche durante tutto il 2026, quindi ben oltre le festività natalizie. Ringrazio il Duc e tutti coloro che hanno collaborato, tra cui gli sponsor che hanno dato un grande supporto».

L’iniziativa del Sentierino, promossa dal Distretto Urbano del Commercio. è sostenuta da Bcc Bergamasca e Orobica, rappresentata ieri dal responsabile comunicazione, Bruno Ferri; Bcc Caravaggio, Adda e Cremasco, presente con il responsabile comunicazione Angelo Bonomi e Bcc Oglio e Serio, con il direttore della filiale di Bergamo, Andrea Corti.

«Con l’accensione delle ultime luminarie sul Sentierino abbiamo reso ancora più magica l’atmosfera del Natale in città – fa presente Nicola Viscardi, manager del Duc, affiancato dal direttore creativo Beppe Acquaroli e dalla presidente dell’associazione commercianti Bergamo InCentro, Mariarosa Acquaroli -. Abbiamo ricevuto tanti riscontri positivi, non solo dai bergamaschi, ma anche da visitatori e turisti che vengono appositamente a Bergamo per vedere le installazioni delle feste».

Le luci di Natale sugli alberi del Sentierino a Bergamo
Le luci di Natale sugli alberi del Sentierino a Bergamo
(Foto di Bedolis)
L’inaugurazione dell’illuminazione del Sentierino a Bergamo
L’inaugurazione dell’illuminazione del Sentierino a Bergamo
(Foto di Bedolis)

