Bergamo, terminato il test in via Martinella. Restano le code verso la valle

I guardrail sono stati rimossi, la segnaletica provvisoria cancellata e la temporizzazione del semaforo è tornata quella di due settimane fa, senza più il verde continuo. Anche il tratto di via Martinella verso Torre Boldone e Gorle è di nuovo a doppio senso. Insomma, tutto è tornato come prima. Si è chiusa lunedì 26 maggio, come annunciato, la sperimentazione di una nuova viabilità alla Martinella, per provare a trovare una soluzione al problema del traffico in entrata e in uscita dalla città da est.