Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone

Oltre cento espositori da 26 Paesi, specialità gastronomiche, artigianato e diverse novità. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna sul Sentierone e in piazza Dante a Bergamo «Mercatanti in Fiera», la rassegna internazionale giunta alla 24ª edizione. L’inaugurazione è prevista giovedì 15 ottobre alle 12.

La manifestazione, organizzata da Anva Confesercenti con Promozioni Confesercenti, ospiterà 105 banchi, di cui 49 stranieri, e rappresentanti di 14 regioni italiane.

Mercatanti 2026, le novità e i prodotti da 26 Paesi

La conferenza stampa di presentazione di Mercatanti che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2026 Tra le novità spicca l’arrivo della Serbia, con uno stand dedicato alle specialità alla griglia. Debuttano anche il banco portoghese con pastel de nata e vino Porto e il birrificio bergamasco Elav.

Tornano le mini crêpes olandesi, i brezel austriaci, i biscotti bretoni, il cannolo ungherese e il fritto misto ligure, insieme a prodotti artigianali, ceramiche, tessuti e saponi. In piazza Dante sarà presente anche il tradizionale fiorista olandese.

Un tour gratuito alla scoperta dell’antica Fiera di Bergamo

Venerdì 16 ottobre alle 18 è in programma «Mercanti di ieri, Mercatanti di oggi», visita

La locandina di Mercatanti dal 15 al 18 ottobre guidata nei luoghi del centro piacentiniano che ospitavano l’antica Fiera di Bergamo.

Il tour, organizzato con Federagit Bergamo, è gratuito e riservato a un massimo di 25 partecipanti. Ritrovo in piazza Cavour, davanti al monumento a Donizetti, e aperitivo conclusivo in uno stand della fiera. Prenotazioni all’indirizzo [email protected].