Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone
LA MANIFESTAZIONE. Dal 15 al 18 ottobre la 24ª edizione con 105 banchi da 26 Paesi. Tra le novità la Serbia e un tour gratuito nei luoghi dell’antica Fiera di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Oltre cento espositori da 26 Paesi, specialità gastronomiche, artigianato e diverse novità. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna sul Sentierone e in piazza Dante a Bergamo «Mercatanti in Fiera», la rassegna internazionale giunta alla 24ª edizione. L’inaugurazione è prevista giovedì 15 ottobre alle 12.
La manifestazione, organizzata da Anva Confesercenti con Promozioni Confesercenti, ospiterà 105 banchi, di cui 49 stranieri, e rappresentanti di 14 regioni italiane.
Mercatanti 2026, le novità e i prodotti da 26 Paesi
Tra le novità spicca l’arrivo della Serbia, con uno stand dedicato alle specialità alla griglia. Debuttano anche il banco portoghese con pastel de nata e vino Porto e il birrificio bergamasco Elav.
Tornano le mini crêpes olandesi, i brezel austriaci, i biscotti bretoni, il cannolo ungherese e il fritto misto ligure, insieme a prodotti artigianali, ceramiche, tessuti e saponi. In piazza Dante sarà presente anche il tradizionale fiorista olandese.
Un tour gratuito alla scoperta dell’antica Fiera di Bergamo
Venerdì 16 ottobre alle 18 è in programma «Mercanti di ieri, Mercatanti di oggi», visita
guidata nei luoghi del centro piacentiniano che ospitavano l’antica Fiera di Bergamo.
Il tour, organizzato con Federagit Bergamo, è gratuito e riservato a un massimo di 25 partecipanti. Ritrovo in piazza Cavour, davanti al monumento a Donizetti, e aperitivo conclusivo in uno stand della fiera. Prenotazioni all’indirizzo [email protected].
Sabato 17 e domenica 18 ottobre, inoltre, Confesercenti Bergamo allestirà un punto di raccolta firme a sostegno della proposta di legge per la rigenerazione urbana e commerciale, finalizzata alla tutela delle attività di prossimità.
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