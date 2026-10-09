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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone

LA MANIFESTAZIONE. Dal 15 al 18 ottobre la 24ª edizione con 105 banchi da 26 Paesi. Tra le novità la Serbia e un tour gratuito nei luoghi dell’antica Fiera di Bergamo.

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Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone
L’edizione del 2025 di Mercatanti. Quest’anno la manifestazione si terrà dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone.

Bergamo

Oltre cento espositori da 26 Paesi, specialità gastronomiche, artigianato e diverse novità. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna sul Sentierone e in piazza Dante a Bergamo «Mercatanti in Fiera», la rassegna internazionale giunta alla 24ª edizione. L’inaugurazione è prevista giovedì 15 ottobre alle 12.

La manifestazione, organizzata da Anva Confesercenti con Promozioni Confesercenti, ospiterà 105 banchi, di cui 49 stranieri, e rappresentanti di 14 regioni italiane.

Mercatanti 2026, le novità e i prodotti da 26 Paesi

Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone
La conferenza stampa di presentazione di Mercatanti che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2026

Tra le novità spicca l’arrivo della Serbia, con uno stand dedicato alle specialità alla griglia. Debuttano anche il banco portoghese con pastel de nata e vino Porto e il birrificio bergamasco Elav.

Tornano le mini crêpes olandesi, i brezel austriaci, i biscotti bretoni, il cannolo ungherese e il fritto misto ligure, insieme a prodotti artigianali, ceramiche, tessuti e saponi. In piazza Dante sarà presente anche il tradizionale fiorista olandese.

Un tour gratuito alla scoperta dell’antica Fiera di Bergamo

Venerdì 16 ottobre alle 18 è in programma «Mercanti di ieri, Mercatanti di oggi», visita

Bergamo, torna Mercatanti: quattro giorni tra sapori del mondo sul Sentierone
La locandina di Mercatanti dal 15 al 18 ottobre

guidata nei luoghi del centro piacentiniano che ospitavano l’antica Fiera di Bergamo.

Il tour, organizzato con Federagit Bergamo, è gratuito e riservato a un massimo di 25 partecipanti. Ritrovo in piazza Cavour, davanti al monumento a Donizetti, e aperitivo conclusivo in uno stand della fiera. Prenotazioni all’indirizzo [email protected].

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, inoltre, Confesercenti Bergamo allestirà un punto di raccolta firme a sostegno della proposta di legge per la rigenerazione urbana e commerciale, finalizzata alla tutela delle attività di prossimità.

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