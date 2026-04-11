Bergamo tutela le tombe illustri: diventano patrimonio pubblico

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato un provvedimento che segna un passo importante nella tutela della memoria storica cittadina : alcune tombe e cappelle di particolare valore storico, artistico e culturale del Cimitero Monumentale entreranno a far parte del patrimonio indisponibile dell’Ente. Si tratta di manufatti legati a figure di primo piano come Edoardo Berlendis, Enrico Rastelli, Alziro Bergonzo e Mario Sironi , ora riconosciuti ufficialmente come beni monumentali.

Già rientrate in parte nella disponibilità comunale, queste sepolture saranno definitivamente escluse da future riassegnazioni. Il Comune ne garantirà conservazione, decoro e inserimento nei percorsi culturali cittadini. «La memoria di Bergamo è un patrimonio collettivo», ha dichiarato l’assessore Giacomo Angeloni, sottolineando il valore del Cimitero Monumentale come museo a cielo aperto e luogo vivo di identità condivisa.