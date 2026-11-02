Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»

«Portiamo al Signore il nostro dolore per il distacco dai nostri cari. A tutti sia data la grazia della consolazione e della speranza». Sono le parole pronunciate dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi, che lunedì 2 novembre ha presieduto in Cattedrale la Messa per la commemorazione di tutti i defunti.

Il ricordo dei defunti e il valore della preghiera

Nell’omelia il Vescovo ha invitato i fedeli a ricordare nella preghiera non soltanto i propri cari, ma anche chi non ha più nessuno che lo ricordi. «Oggi preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega», ha sottolineato monsignor Beschi, richiamando la fede cristiana nella risurrezione di Gesù come fondamento della speranza.

«La preghiera è un gesto d’amore, non solo la custodia di un ricordo», ha proseguito il vescovo. «Con la nostra preghiera li stiamo accompagnando a Dio».

Visitatori al cimitero di Bergamo

(Foto di Colleoni) Visitatori al cimitero di Bergamo

(Foto di Colleoni)

L’invito a scegliere la vita e aiutare i più poveri

Nelle parole di monsignor Beschi anche un richiamo all’impegno quotidiano verso gli altri: «Preghiamo scegliendo la vita ogni giorno e servendo la vita soprattutto nei più poveri». La celebrazione in Cattedrale è stata accompagnata dal canto dei solisti della Cattedrale, con Luigi Manzeri all’organo.

La Messa al cimitero

In mattinata si è tenuta anche una Messa nella chiesa del Cimitero Monumentale di Bergamo presieduta dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi.