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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Novembre 2026

Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»

LA CELEBRAZIONE. Nella Messa in Cattedrale a Bergamo, il Vescovo ha invitato alla preghiera per i propri cari: «Un gesto d’amore, non solo la custodia di un ricordo».

Lettura meno di un minuto.
Monica Gherardi
Monica Gherardi
Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»
Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi durante la Messa solenne celebrata in Cattedrale per il giorno dei defunti
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Portiamo al Signore il nostro dolore per il distacco dai nostri cari. A tutti sia data la grazia della consolazione e della speranza». Sono le parole pronunciate dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi, che lunedì 2 novembre ha presieduto in Cattedrale la Messa per la commemorazione di tutti i defunti.

Il ricordo dei defunti e il valore della preghiera

Nell’omelia il Vescovo ha invitato i fedeli a ricordare nella preghiera non soltanto i propri cari, ma anche chi non ha più nessuno che lo ricordi. «Oggi preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega», ha sottolineato monsignor Beschi, richiamando la fede cristiana nella risurrezione di Gesù come fondamento della speranza.

«La preghiera è un gesto d’amore, non solo la custodia di un ricordo», ha proseguito il vescovo. «Con la nostra preghiera li stiamo accompagnando a Dio».

Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»
Visitatori al cimitero di Bergamo
(Foto di Colleoni)
Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»
Visitatori al cimitero di Bergamo
(Foto di Colleoni)

L’invito a scegliere la vita e aiutare i più poveri

Nelle parole di monsignor Beschi anche un richiamo all’impegno quotidiano verso gli altri: «Preghiamo scegliendo la vita ogni giorno e servendo la vita soprattutto nei più poveri». La celebrazione in Cattedrale è stata accompagnata dal canto dei solisti della Cattedrale, con Luigi Manzeri all’organo.

La Messa al cimitero

In mattinata si è tenuta anche una Messa nella chiesa del Cimitero Monumentale di Bergamo presieduta dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi.

Beschi: «Preghiamo per tutti i defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno prega»
La Messa al cimitero Monumentale presieduta da Monsignor Davide Pelucchi
(Foto di Yuri Colleoni)

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