Bimbo di 4 anni caduto in piscina a Brescia, ancora gravissimo al «Papa Giovanni»

È vivo ma sempre in condizioni disperate il bambino di quattro anni caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia.

Il padre, che lo aveva perso di vista, lo ha trovato in piscina già esanime. Poi il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove al momento è è tenuto in vita dalle macchine.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia, sabato 21 giugno. Il bambino era con i genitori. Sarebbe sfuggito al controllo del padre che, quando ha visto il corpicino del figlio galleggiare esanime in acqua, si è precipitato a recuperarlo.

Quanto sia rimasto in piscina non è al momento ancora chiaro, ma i medici intervenuti si sono immediatamente accorti della gravità del caso e hanno disposto il trasferimento del bambino in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica.