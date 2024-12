Blindato il Sentierone: collocati altri 12 plinti. Vertice sicurezza per Capodanno

Una dozzina di nuovi «plinti», i pesanti cubi in cemento armato, sono stati collocati alla vigilia di Natale a protezione dei mercatini lungo il Sentierone. In particolare ne sono stati piazzati – a cura del Duc, il Distretto urbano del commercio, in accordo con il Comune – una decina tra via Roma e il quadriportico del Sentierone, dove si trovano la giostra dei bambini e la capanna de «L’Eco», oltre ad altri a protezione del Sentierone, su entrambi i lati.