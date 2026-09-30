Campanone di Città Alta, riparato il guasto e ripristinati i cento rintocchi delle 22
L’INTERVENTO. Conclusi gli interventi dei tecnici comunali sull’impianto del Campanone: dopo i test di collaudo sono tornati i cento rintocchi delle 22.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Sono tornati i tradizionali cento rintocchi delle 22 del Campanone di Città Alta. Dopo la sospensione precauzionale del 22 settembre, i tecnici comunali hanno completato le verifiche e le riparazioni dell’impianto.
L’intervento del servizio edifici e impianti dell’assessorato ai Lavori pubblici ha permesso di individuare il guasto emerso durante uno scampanio per il Consiglio comunale.
Sono state sostituite le molle usurate delle catene di trazione e corretto il disallineamento di un componente del meccanismo a camme, che impediva la corretta chiusura di un microinterruttore e la completa oscillazione della struttura.
Superati i test di collaudo, il Campanone è tornato regolarmente in funzione.
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