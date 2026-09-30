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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 30 Settembre 2026

Campanone di Città Alta, riparato il guasto e ripristinati i cento rintocchi delle 22

L’INTERVENTO. Conclusi gli interventi dei tecnici comunali sull’impianto del Campanone: dopo i test di collaudo sono tornati i cento rintocchi delle 22.

Lettura meno di un minuto.
Campanone di Città Alta, riparato il guasto e ripristinati i cento rintocchi delle 22
Il Campanone in Città Alta è stato riparato e sono tornati a scoccare i 100 rintocchi delle 22 di ogni sera

Bergamo

Sono tornati i tradizionali cento rintocchi delle 22 del Campanone di Città Alta. Dopo la sospensione precauzionale del 22 settembre, i tecnici comunali hanno completato le verifiche e le riparazioni dell’impianto.

L’intervento del servizio edifici e impianti dell’assessorato ai Lavori pubblici ha permesso di individuare il guasto emerso durante uno scampanio per il Consiglio comunale.

Sono state sostituite le molle usurate delle catene di trazione e corretto il disallineamento di un componente del meccanismo a camme, che impediva la corretta chiusura di un microinterruttore e la completa oscillazione della struttura.

Superati i test di collaudo, il Campanone è tornato regolarmente in funzione.

Campanone di Città Alta, riparato il guasto e ripristinati i cento rintocchi delle 22
Le molle usurate del Campanone di Città Alta che sono state sostituire
Campanone di Città Alta, riparato il guasto e ripristinati i cento rintocchi delle 22
L’ingranaggio consumato che è stato sostituito sul Campanone di Città Alta

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Scienza, Tecnologia