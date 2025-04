«Cantieri e-Brt, gravi disagi alle imprese». Lungo la 525 fatturati in calo fino al 40%

Il rispetto del cronoprogramma, il ripristino graduale della viabilità e l’adozione di misure di sostegno per le imprese danneggiate dai lavori per il nuovo sistema di trasporto rapido con autobus elettrici, l’e-Brt, che dal primo luglio 2026 collegherà Bergamo e Verdellino. Sono queste le richieste avanzate dai presidenti di Confcommercio Bergamo e Confesercenti Bergamo, Giovanni Zambonelli e Antonio Terzi, che hanno inviato una lettera congiunta ai vertici di Atb e ai sindaci di Bergamo (Elena Carnevali), Lallio (Sara Peruzzini) e Dalmine (Francesco Bramani) per segnalare i disagi che questo insieme di cantieri - al via dal 2024 con i primi interventi - sta causando alle realtà del terziario, in particolare lungo la provinciale 525. Bar e negozi, ristoranti e distributori di benzina, numerose attività commerciali della zona stanno patendo le tante interruzioni alla regolare viabilità, con un calo del fatturato e dei clienti: molti automobilisti che erano soliti percorrere questo trafficato asse hanno infatti optato per vie alternative, per evitare le lunghe code.

«Gravi disagi per attività commerciali»

«Riconosciamo il valore e la portata innovativa del progetto e-Brt, per il quale esprimiamo apprezzamento – spiegano i presidenti Zambonelli e Terzi –. Si tratta di un’infrastruttura totalmente elettrica che rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile, contribuendo alla riqualificazione urbana, alla riduzione del traffico privato e al miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, alla luce delle numerose segnalazioni ricevute da parte degli imprenditori del terziario e dei nostri associati, riteniamo doveroso portare all’attenzione alcune criticità legate alla fase attuale dei lavori. Tra i principali problemi segnalati, figurano la chiusura prolungata di diversi tratti stradali, l’istituzione di semafori temporanei e l’interruzione della normale viabilità. Questi interventi stanno generando gravi disagi per le attività commerciali situate lungo le aree di cantiere».

Cali di fatturato tra il 20 e il 40%

Le associazioni evidenziano inoltre che alcune imprese, in particolare a Lallio e lungo l’asse Bergamo-Dalmine sulla 525, riportano «cali di fatturato compresi tra il 20% e il 40%», a seconda della zona e del periodo. «In un contesto economico già fragile per il piccolo commercio, tali perdite rischiano di compromettere la tenuta del tessuto imprenditoriale locale, con ricadute dirette su occupazione e continuità delle attività», affermano i due presidenti, dichiarandosi disponibili ad un incontro per approfondire le criticità emerse: «L’obiettivo è garantire il successo del progetto, senza trascurare la tutela e la valorizzazione delle attività economiche che rendono attrattivo e vitale il territorio. Chiediamo il pieno rispetto del cronoprogramma dei lavori, con conclusione del cantiere entro il termine previsto di giugno 2026, il ripristino graduale, anche parziale ove tecnicamente possibile, della viabilità ordinaria nei tratti completati e l’adozione di misure di sostegno per le imprese penalizzate, come la riduzione delle imposte locali (Tari e canoni per l’occupazione del suolo pubblico) o altre forme di ristoro temporaneo».

Atb: «Avanzamento al 40%»

Sulla questione è intervenuta Atb Mobilità, ripercorrendo le tappe del cantiere finanziato con fondi Pnrr per il nuovo sistema di trasporto rapido che collegherà, attraverso corsie preferenziali, la stazione di Bergamo con Dalmine (in 22 minuti) e Verdellino (in 39), oltre che con il Polo scientifico del Kilometro Rosso di Stezzano e i Comuni di Osio Sopra, Osio Sotto e Lallio. «La cantierizzazione del tratto interessato dalla realizzazione dell’e-Brt è senza dubbio impattante e siamo pienamente consapevoli dell’impatto che può generare un cantiere di queste dimensioni – fanno sapere da Atb Mobilità –. Fin dall’inizio abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, in stretta sinergia con l’impresa appaltatrice e la direzione lavori, per ridurre al minimo i disagi per residenti, attività commerciali e utenti che ogni giorno percorrono la 525, pur nel rispetto delle tempistiche e della sicurezza del cantiere. L’intervento in corso in via Moroni, relativo all’intubamento della Roggia Colleonesca, procede nel complesso secondo il cronoprogramma. I leggeri slittamenti temporali rilevati, nell’ordine di alcune settimane, sono da attribuirsi a interferenze tecniche impreviste, non rilevabili in fase progettuale. In questi giorni si sta intervenendo all’intersezione tra via Sant’Ambrogio e via Moroni (al Villaggio degli Sposi in città, ndr) con la realizzazione di un manufatto in opera, resosi necessario a causa dell’impossibilità tecnica di utilizzare gli elementi prefabbricati inizialmente previsti».

Le tempistiche nel dettaglio

Capitolo tempistiche, Atb conferma che «ad oggi l’opera ha raggiunto circa il 40% di avanzamento. Ribadiamo l’impegno a rispettare la conclusione dei lavori entro giugno 2026, come da cronoprogramma condiviso. In queste settimane abbiamo riaperto il doppio senso di marcia su via Moroni alta e il ripristino della viabilità su via Promessi Sposi, sia in ingresso che in uscita. Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Moroni e via Promessi Sposi, con l’obiettivo di completare l’intervento prima dell’estate, in modo da consentire la successiva riapertura di via della Grumellina. Il cantiere si sta progressivamente spostando verso sud, la nostra priorità resta quella di garantire la mobilità lungo un asse viabilistico particolarmente trafficato. In tal senso, già in fase progettuale, sono state individuate soluzioni tecniche che hanno consentito di evitare la chiusura totale della sede stradale, come avvenuto ad esempio in via Tiepolo o attraverso la predisposizione del tratto ad anello su via Roggia Colleonesca, che verrà attivato nei prossimi giorni».

«Comprendiamo le difficoltà legate alla cantierizzazione, ma siamo convinti che l’e-Brt rappresenterà un’importante opportunità di riqualificazione e sviluppo» Quanto ai disagi per le imprese Atb sottolinea che «l’attenzione verso le attività dell’area è sempre stata centrale. Abbiamo condiviso i contenuti dell’intervento con i rappresentanti delle diverse categorie nell’estate 2024, in questi mesi abbiamo avuto un confronto costante e continueremo a mantenere attivo un dialogo con il territorio. Comprendiamo le difficoltà legate alla cantierizzazione, ma siamo convinti che l’e-Brt rappresenterà un’importante opportunità di riqualificazione e sviluppo per tutta l’area attraversata».

I Comuni: «Disponibili al dialogo»

Intanto dal Comune di Bergamo fanno sapere che «comprendiamo le preoccupazioni espresse dalle associazioni del commercio e siamo disponibili a partecipare all’incontro, insieme ai soggetti destinatari della lettera. Ribadiamo l’importanza strategica del progetto, come peraltro sottolineato da Confcommercio e Confesercenti Bergamo».

Il tema ristori

«Le porte del Comune di Dalmine sono sempre aperte – dice il sindaco Bramani –. Stiamo sollecitando le imprese a finire i lavori il prima possibile, per ripristinare i tratti interdetti. Qui l’asse più delicato è quello lungo la 525 tra la rotonda all’altezza delle piscine e quella all’hotel Daina. I disagi sono relativi, grazie al doppio senso unico: uno a salire verso Bergamo sulla 525, in quel tratto via Provinciale, e l’altro a scendere verso Dalmine lungo la parallela via Baschenis. Quanto ai ristori, andrebbero chiesti all’ente attuatore. Come Comune stiamo valutando modi per mitigare i disagi, nel nostro piccolo».