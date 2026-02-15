Carnevale a Bergamo, pienone tra centro e Città Alta

Una bella domenica, contraddistinta da tempo soleggiato e temperature decisamente gradevoli. ha accompagnato i festeggiamenti di Carnevale a Bergamo.

Pienone in centro

Già da questa mattina, 15 febbraio, il centro piacentiniano si è riempito di famiglie con centinaia di bambini in maschera, che ne hanno approfittato per trascorrere una giornata in allegria. Il Sentierone si è trasformato in un tappeto colorato grazie a decine di migliaia di coriandoli e stelle filanti lanciati da grandi e piccini. I punti di ritrovo più gettonati sono stati piazza Matteotti, in particolare davanti all’ingresso di Palazzo Frizzoni, oltre a piazza Dante, dove i più piccoli si rincorrevano spensierati. Una ventina di bancarelle ha accompagnato i visitatori a passeggio offrendo un’ampia scelta di merceologia a tema Carnevale, comprese le immancabili frittelle.

Gli appuntamenti

L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario fitto di appuntamenti con tanti laboratori all’aperto e i giochi ribattezzati come «carnevalimpici», che hanno attirato tantissime persone. Alla sfilata di maschere e costumi sono seguite attività che hanno unito le tradizionali vie dello shopping con piazza della Libertà. Proprio qui nel pomeriggio sono proseguite le esibizioni degli artisti che hanno attirato il grande pubblico, a spasso in una grande isola pedonale resa possibile grazie alla prevista chiusura di via Petrarca per ragioni di sicurezza.

La nota dolente è arrivata dal traffico, particolarmente sostenuto già nelle prime ore della mattina, con code di veicoli che intorno a mezzogiorno erano diretti verso i parcheggi in struttura, che risultavano però sold out con tanto di insegne luminose rosse.

Molti in Città Alta