Cronaca / Bergamo Città
Domenica 15 Febbraio 2026

Carnevale a Bergamo, pienone tra centro e Città Alta

I FESTEGGIAMENTI. Complice la giornata di sole e le temperature in rialzo, già dalla mattinata centinaia di famiglie a spasso tra maschere e coriandoli.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Folla di bimbi in piazza Dante a Bergamo
Folla di bimbi in piazza Dante a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una bella domenica, contraddistinta da tempo soleggiato e temperature decisamente gradevoli. ha accompagnato i festeggiamenti di Carnevale a Bergamo.

Pienone in centro

Già da questa mattina, 15 febbraio, il centro piacentiniano si è riempito di famiglie con centinaia di bambini in maschera, che ne hanno approfittato per trascorrere una giornata in allegria. Il Sentierone si è trasformato in un tappeto colorato grazie a decine di migliaia di coriandoli e stelle filanti lanciati da grandi e piccini. I punti di ritrovo più gettonati sono stati piazza Matteotti, in particolare davanti all’ingresso di Palazzo Frizzoni, oltre a piazza Dante, dove i più piccoli si rincorrevano spensierati. Una ventina di bancarelle ha accompagnato i visitatori a passeggio offrendo un’ampia scelta di merceologia a tema Carnevale, comprese le immancabili frittelle.

Gli appuntamenti

L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario fitto di appuntamenti con tanti laboratori all’aperto e i giochi ribattezzati come «carnevalimpici», che hanno attirato tantissime persone. Alla sfilata di maschere e costumi sono seguite attività che hanno unito le tradizionali vie dello shopping con piazza della Libertà. Proprio qui nel pomeriggio sono proseguite le esibizioni degli artisti che hanno attirato il grande pubblico, a spasso in una grande isola pedonale resa possibile grazie alla prevista chiusura di via Petrarca per ragioni di sicurezza.

La nota dolente è arrivata dal traffico, particolarmente sostenuto già nelle prime ore della mattina, con code di veicoli che intorno a mezzogiorno erano diretti verso i parcheggi in struttura, che risultavano però sold out con tanto di insegne luminose rosse.

Molti in Città Alta

Tenuto conto del clima favorevole, in molti hanno scelto di salire in Città Alta, tra le mete più gettonate per un pranzo in compagnia o semplicemente per una passeggiata lungo le mura, dalle quali oggi si riusciva a scorgere anche lo skyline dei grattacieli milanesi. Chiusa la giornata festiva, sono attese maschere e festeggiamenti carnevaleschi anche nei prossimi due giorni, che coincidono con la chiusura delle scuole: un motivo in più per trascorrere momenti di gioco all’aria aperta. Giorgio Lazzari

