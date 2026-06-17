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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 17 Giugno 2026

Carta d’identità cartacea, addio rimandato: sarà valida fino alla scadenza

LA NOVITÀ. Il consiglio dei ministri di martedì 16 giugno concede più tempo ai cittadini per sostituirla con quella digitale. La precedente scadenza sarebbe stata il 3 agosto.

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Carta d’identità cartacea, addio rimandato: sarà valida fino alla scadenza
La vecchia carta d’identità cartacea sarà valida sino alla sua scadenza naturale, lo ha deciso il governo. Non bisognerà più sostituirla entro il 3 agosto come precedentemente deciso.

Bergamo

«Per garantire l’efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio».

Con questa nota martedì 16 giugno il consiglio dei ministri ha deciso di rimandare l’addio alla carta d’identità cartacea che era fissato per il 3 agosto prossimo.

In questi mesi le anagrafi dei comuni, come anche quello di Bergamo, sono state prese d’assalto per avere la carta d’identità elettronica, dai cittadini che temevano di restare senza documento valido. Palazzo Frizzoni ha attivato sportelli straordinari dedicati per poter venire incontro alle richieste. Ma ora non ci sarà più bisogno perché il governo ha deciso di estendere la validità dei documenti cartacei fino alla loro naturale scadenza.

Quindi chi ancora oggi possiede una carta di identità cartacea deve comunque prendere l’appuntamento per chiedere quella elettronica, ma lo potrà fare con calma, sapendo che quella «vecchia» sarà valida sino alla sua scadenza e che la il termine del 3 agosto 2026 non vale più.

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