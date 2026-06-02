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Cronaca / Bergamo Città Martedì 02 Giugno 2026

Chi era Daniel Taino morto nell’incidente aereo di Valbrembo

IL PROFILO. Daniel Taino aveva 26 anni e alle spalle una vita troppo breve dedicata alla sua passione per il volo, coltivata sin dalle superiori. Non per nulla aveva frequentato l’istituto aeronautico di Bergamo.

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Chi era Daniel Taino morto nell’incidente aereo di Valbrembo
Daniel Taino, il pilota di 26 anni di Pianengo
( foto da facebook)

A Pianengo, il paese di 2.600 abitanti della Cremasca in cui viveva, tutti conoscevano quel ragazzo alto e simpatico che si vedeva tornare a casa in divisa sin da giovanissimo. Uno shock quando lunedì, verso le 19, si è diffusa la notizia della tragedia. «Un colpo durissimo – commenta affranto il sindaco Roberto Barbaglio siamo tutti sconvolti, in questi momenti non ci sono parole se non cercare, per quanto possibile, di far sentire il nostro abbraccio e la nostra vicinanza ai familiari».

I genitori Carlo e Debora Mazzini vivono in centro, così come i nonni. Daniel lascia anche i due fratelli. Studente modello, nel 2018 aveva vinto una borsa di studio comunale, appena concluse le superiori. A consegnargliela era stato proprio lo stesso sindaco Barbaglio.

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Nel 2021, appena dopo il Covid, aveva avviato un’attività imprenditoriale, con il sostegno dell’iniziativa «Supporto 1.000», lanciata dalla Libera Artigiani e destinata ai giovani dai 18 ai 35 anni. Aveva fondato la «16 aerials» in cui metteva a frutto il suo brevetto di pilota di droni. Li faceva volare sopra i tetti di capannoni, palazzi e altre strutture, per rilievi fotografici delle superfici, particolarmente utili, ad esempio, nel caso di danni subiti dalle coperture per colpa di grandinate. Scattava immagini e girava video, sfruttando i molteplici impieghi che questa tecnologia consente. Ovviamente non aveva mai abbandonato il suo percorso in aeronautica, tanto da acquisire i vari brevetti e arrivare, a soli 26 anni, ad essere un istruttore di volo.

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«Era con noi da 5 mesi, un ragazzo giovane, preparato e in gamba, ci dispiace moltissimo – commenta Roberto Magnani, presidente della Cantor Air – in questo momento non abbiamo altro da dire, ci sarà un’indagine dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che stabilirà cosa è successo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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