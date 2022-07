Città Alta, a nuovo la «porta» di piazza Cittadella

È un po’ come se fosse la porta di casa di Città Alta, ma gli anni l’hanno resa un po’ malandata e pure un po’ cupa, tanto l’intonaco è diventato nero. Ma per la Capitale della Cultura 2023 la porta di ingresso di piazza Cittadella sarà ripulita e, tempi permettendo, interamente restaurata. Parliamo della parte che si affaccia su largo Colle Aperto, ingresso principale e carrabile alla piazza Viscontea, antico cortile dell’Hospitium Magnum, che ospitava gli alloggiamenti per la guarnigione militare ai tempi della dominazione dei Visconti (dal 1332 al 1428). E anche sulla piazza fortificata il Comune di Bergamo sta facendo dei ragionamenti: mentre sono ormai certi i lavori per posare la rete del gas (i musei sono ancora alimentati con caldaie a gasolio), sono in corso valutazioni sul rifacimento completo della pavimentazione, sempre in vista della Capitale.