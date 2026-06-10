Città Alta, cambia la viabilità: Ztl dalle 10 alle 24 nei festivi e tre nuove navette

Dal 21 giugno cambiano le regole di accesso a Città Alta e ai Colli nelle domeniche e nei giorni festivi. Il Comune di Bergamo ha deciso di estendere la Ztl in modo continuativo dalle 10 alle 24, eliminando le attuali finestre di libero accesso previste tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24.

Ztl Città Alta e Colli: chiusura continua nei festivi

L’obiettivo del provvedimento è ridurre la congestione del traffico verso il centro storico, in particolare lungo viale Vittorio Emanuele e nelle aree dei Colli, incentivando l’uso del trasporto pubblico e forme di mobilità più sostenibili.

Per i residenti della Ztl dei Colli è prevista una novità dedicata agli ospiti. Nelle fasce orarie comprese tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 sarà possibile richiedere ad Atb lo smarcamento delle targhe dei visitatori, senza limiti numerici, inviando una mail all’indirizzo [email protected]. In futuro il servizio sarà gestito tramite una piattaforma online.

Federico Zamboni, Vito Pavone, Marco Berlanda, Silvano Armellini

(Foto di Beppe Bedolis)

Navette gratuite per Città Alta fino al 13 settembre

In parallelo partirà la sperimentazione «Servizi Festivi Estate 2026», realizzata dal Comune in collaborazione con Atb. Dal 21 giugno al 13 settembre, ogni domenica e nei festivi, saranno attive tre linee gratuite che collegheranno largo Colle Aperto con i parcheggi di Celadina, via Carducci e dell’area Stadio.

Le aree di sosta, raggiungibili gratuitamente, fungeranno da hub per chi vorrà lasciare l’auto e proseguire verso Città Alta con i bus dedicati. Il servizio sarà svolto con autobus elettrici da 9 e 12 metri.

Gli orari delle navette

Da Celadina, con partenza da via Borgo Palazzo/via Roggia Ponte Perduto (lato parcheggio Esselunga), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10.10, 11.05 e 12; i rientri sono previsti alle ore 16.45, 17.40 e 18.35.

Da via Carducci, in corrispondenza della fermata presso il centro commerciale Conad, le partenze saranno alle ore 10.30, 11.15 e 12; i ritorni da largo Colle Aperto sono programmati alle ore 16.30, 17.15 e 18.

Dall’area dello Stadio, con partenza dalla fermata Curva Sud (fronte Atalanta Store), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10, 10.50 e 11.40; i rientri da Città Alta sono previsti alle ore 16.15, 17.05 e 17.55.



L’obbiettivo dell’intervento

«Il provvedimento ha un triplice obiettivo: ridurre la congestione del traffico, consentire l’accesso agli ospiti dei residenti dei Colli e offrire a cittadini e turisti una modalità di accesso a Città Alta comoda e gratuita», spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda.